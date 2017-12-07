搭台鐵到站10分鐘未出站加收15元新制 確定不實施！

2017-12-07 17:19

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕明年起，台鐵將推出全新「交通部台灣鐵路管理局旅客運送契約」，原定要規定旅客旅客到站後，10分鐘內應出站，若無正當理由，台鐵可加收起碼里程票價15元。昨日立法院交通委員會質詢時，多名立委認為10分鐘並不合理，交通部長賀陳旦也說，這樣做確實有點太嚴格；對此，台鐵局今日著手檢討，確定不實施。

台鐵旅客運送契約是整合車站旅運服務規約、鐵路運送規則規定，對於訂定10分鐘的規定，台鐵局表示，主要是原先鐵路運送規則中，有規定鐵路機構，得規定車票經查驗後旅客於車站、列車的合理停留時限；逾時限而無正當理由者，可按最高等級列車或車廂種類，補收合理乘車區間票價。合理停留時間及逾時補收票價計算方式，應納入旅客運送契約規定中。

台鐵明年元旦到站需10分鐘內出站，消息出來後各界都關心，更要求好好檢視、檢討。今日是消息發出後第4天，台鐵檢討後，傾向先暫緩實施到站後10分鐘內需出站規定，後續將再檢討，朝向延長該時限，或只限定末班車需特定時間內出站等方向，找出較合理方式。

台鐵局運務處長張錦松表示，檢討後，發現各界所言都有道理，包含有些車站較大、下車點離出口較遠、許多乘客習慣等人潮散去才出站、尖峰與連假人潮多，出站速度較慢等。現在員工去關心在月台逗留乘客，就被覺得多管閒事，若真的要執行該規定，勢必會跟旅客有爭執。所以經檢討後，決定不實施，仍用勸導、關心方式；但還是呼籲旅客盡快出站。

另外，未來這個運送契約，仍會視實際狀況進行檢討，對於旅客搭台鐵不同站進出時間，會考慮參考高鐵與捷運方式，規劃進出站總時數。