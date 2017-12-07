輔英科大原住民族學生資源中心揭牌 主題3D圖成打卡熱點

2017-12-07 17:48

〔記者洪臣宏／高雄報導〕輔英科大原住民族學生資源中心今天揭牌，校長顧志遠表示，原資中心刻意設在圖書館內，並繪製原住民主題3D圖供拍照打卡，近距離認識多元原住民文化底蘊。

台灣原住民族有16族，輔英科大有11族、260人，以排灣族114人居首，阿美族、布農族分居2、3名，校方為表達對原住民的重視，特在圖書館成立原住民族學生資源中心。

輔英十位原young社社員著傳統服飾，與南島舞集一同展現原民歌舞之美，為啟用典禮揭開序幕。輔英董事長杜烱烽、顧志遠、副校長張可立、教育部專門委員傅瑋瑋、高市原住民事務委員會主委谷縱˙喀勒芳安、原民會高雄區域就業服務中心督導林慶華、來義高中校長簡志明等人共同揭牌。

顧志遠指出，校方原民生學雜費減免，也提供技術證照獎助，原資中心設在圖書館內，期盼給原住民生一塊專屬活動天地，未來將成立電腦軟體應用輔導班，強化原民生學習成就與就業能力。

學務長林惠賢表示，中心內邵治台灣原住民族分佈圖、原住民圖書、服飾和文創品展示，大牆面的原住民主題3D立體圖更是全國首創，圖中山豬、雲豹、飛鷹和百合花呈現原住民山區特色，透過真人拉著圖中繩子渡河，逃離野生動物追逐，逼真又有趣，未來也會輔導原民生組志工隊返鄉服務部落。