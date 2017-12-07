用平板看AR 台中西屯國小讓學習趕上時代

2017-12-07 17:16

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市西屯國小打造E化戶外教育平台，結合AR擴增實境，學生持平板就能「看見」生態及校園週遭歷史，原本平面的紙本學習單，變影像立體化，將最新科技引進教學，讓學生學習趕上時代。

西屯國小校長蘇仁彥指出，考量行動載具日新月異，學校教學不再僅侷限教室內，新學年加入台中市戶外教育平台，以行動學習為發展特色，設計包括生態、文化、運動及創客等行動學習課程。

蘇仁彥說，例如該校旁邊就是西屯知名百年老街「光明路」，街上有不少值得探究的歷史；另校園內有植物生態蓊鬰，以往教學多停留在書本介紹，但學習往往需要「眼見為憑」輔助，為讓學生了解在地的文化特色、老故事或植物生態特性等，特地結合AR擴增實境，讓學生直接觀看影像或即時資訊，動態學知識。

西屯國小還訓練學童拍攝介紹影像，結合AR擴實境及網路免費資源APP加設生態網，只要持平板對準特定文物點或植物，就能跳出解說或導覽的影像，或直接連結出相關植物特性介紹等，讓學生隨時接收新知。除行動學習外，校方更設計遊戲化任務，讓學生挑戰任務，從遊戲中學習。

新學習設計讓學生愛不釋手，不少學生搶先體驗，拿著平板對著植物和花的照片掃描，一下就跳出AR解說影像，加上有挑戰任務，讓學生個個專注看完影片介紹，學得超專注開心。

蘇仁彥說，因該校是戶外教學平台學校之一，未來也會開放給其他學校學生申請參觀體驗，讓更多學生體驗新時代學習的趣味。