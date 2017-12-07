復康巴士供不應求 中市府研擬開放民營

復康巴士供不應求，身障朋友叫不到車，議員要求開放民間參與營運。（記者黃鐘山攝）

2017-12-07 17:15

〔記者黃鐘山／台中報導〕免費小型復康巴士供不應求，身障朋友叫不到車，議員謝明源、張芬郁、陳淑華等人今天質詢要求社會局盡速改善，並研擬開放民間參與營運。社會局長呂建德說，將朝開放民間參與營運方向努力，以提高車輛調度及相關效益。

市議員謝明源、張芬郁、翁美春、蕭隆澤、陳淑華聯合質詢指出，社會局小型復康巴士服務，考量接送需求熱點、人口數、城鄉資源均衡、平均里程數等因素，今年重新劃分區域，設置5個預約中心受理預約，但今年民眾陳情復康巴士預約卻比以往困難。

議員又說，去年有資格搭乘復康巴士的身障朋友45139人、今年44834人，去年有4658人訂不到車、平均每月388人，今年1至9月卻有7177人訂不到車，平均每月有791人。重新劃分區域，希望提供民眾更好的服務，結果卻適得其反。

議員們強調，依照社會局提供的復康巴士數據，現階段符合搭乘資格的民眾中，實際上能使用到的民眾不到2成，有8成民眾得不到服務，社會局應盡速研擬如何解決需求大於供給的問題，以及開放民間參與的期程。

呂建德表示，身心障礙人士每年約增加3000位，且台中復康巴士是6都唯一免費，因此需求面大幅增加。預計明年新增10輛復康巴士，讓總數達270輛；去年服務超過68萬趟次，今年提升到72萬趟次，整體來看，在車輛數相同下，服務總體績效是增加的。

此外，社會局也會檢討排車路線，協調利用離峰搭乘或增加共乘方式，增加身障朋友服務機會，並依據不同區域的身障需求配置足夠的台數，比如北區、北屯區等也將增加至55台，提供載送服務。

至於議員建議復康巴士可由公辦改為開放委外民間辦理，呂建德強調，將參考其他縣市租用復康巴士營運方式，研擬朝開放民間參與辦理的方向前進，以增進服務效率，也會結合敬老愛心卡，方便身障者搭乘大眾運輸工具。