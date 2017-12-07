醫病》吃柿子配甕仔雞 下場竟是腸阻塞

台中慈濟醫院一般外科主任余政展指著患者腸阻塞部位，說明病情。（記者李忠憲攝）

2017-12-07 17:09

〔記者李忠憲／台中報導〕水果多吃還是會有事！7旬邱姓老翁動完胃癌手術後，未聽從醫囑忌口頻吃柿子，結果造成腸阻塞劇烈腹痛，經手術後平安排除。醫師表示，柿子富含單寧酸，與蛋白質相混會結塊，影響腸道，高風險民眾應掌握適量、淺嚐、細嚼慢嚥原則，才能常保消化道暢通。

台中慈濟醫院一般外科主任余政展指著患者腸阻塞部位，說明病情。（記者李忠憲攝）

73歲邱姓老翁去年7月曾因罹患胃癌切除3分之2胃部，雖康復出院，但胃部功能不如以往。醫師交代他出院後應該忌口，但他並沒有聽話，今年9月開始吃喜愛的柿子，1次就吃個2、3顆。他10月某次家庭聚餐享用甕仔雞，依然搭配柿子食用，不久就出現劇烈腹痛、嘔吐症狀，甚至痛到直冒汗，家人趕緊將他送往台中慈濟醫院掛急診。

邱姓老翁的X光片可看到小腸出現腸阻塞現象（紅圈處）。（記者李忠憲翻攝）

醫師當下為邱翁照X光，果然發現腸子出現約6公分長的腸阻塞，立刻安排開刀，將卡在腸道內的糞石揉碎後慢慢推出，在半小時內解除危機。

邱姓老翁康復後，親手製作一艘木船送給余政展醫師，表達感謝。（記者李忠憲攝）

台中慈濟醫院一般外科主任余政展表示，邱翁動過胃手術，術後已失去食物研磨與幽門調控的功能，比一般人更容易出現糰塊進入小腸，造成腸道阻塞。柿子、破布子具有特殊的化學物質--單寧酸，含量較其它食物更高，遇到蛋白質會容易形成食物糰塊，如果未經消化直接到腸子，就容易造成阻塞。

甜柿、破布子富含單寧酸，與豆腐、牛奶等蛋白質相混會結塊。（記者李忠憲攝）

余政展說，其它容易形成腸阻塞的食物包括纖維質較粗的筍乾、黏稠性高的糯米及香菇等。他建議做過胃手術病人或老人家，吃東西應掌握適量、淺嚐即可與細嚼慢嚥原則，避免引發嚴重併發症，也能常保消化道暢通。