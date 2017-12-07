醫病》失智老爺爺半夜不睡喊救命 居家醫療有效改善

2017-12-07 17:07

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中榮總今年4月開辦居家醫療，由醫護人員為不便就醫病患，提供宅提供醫療服務，這類患者常因困居家中，服藥物錯誤、小病拖成大病、健康長期不佳等問題，反覆急診、住院，院方醫療團隊結合大台中基層院所，打造居家醫療照護網絡，為就醫困難病人提供高地緣性、個人化的醫療服務。

其中98歲患者戴爺爺失智、作息日夜顛倒、被害妄想，常常半夜亂吼喊救命，又因攝護腺腫大無法排尿送急診，雖然有外傭照顧，家人仍忙到人仰馬翻。

台中榮總高齡醫學中心醫師林鉅勝說，今年6月居家醫療團隊出診後發現戴爺爺有急性瞻望症，送急診評估後收治到高齡醫學病房，發現有感染、肌力、體力降低等情形，完整治療後出院，也建議改善家中浴廁環境，提醒睡眠、活動時間等，現在戴爺爺回歸正常生活，也踴躍參與社區的高齡課程活動。

另一位周爺爺為長期居住家中、也久未給醫生看診，居家醫療團隊出診看診高血壓等慢性病，發現他竟是巴金森氏症患者，家人還以為是正常老化衰退，未察覺病徵，為病人服藥、家屬在衛教改變照護模式後，現在精神和活動力都變好，能在妻子陪伴下出門賞花，

林鉅勝說，就醫困難常見患者外出就醫不便、失能，尤其子女在外地生活或需長時工作，家中兩老相依、老人由看護照顧等情形，導致就醫意願降低，疾病常是高血壓、失智症與失眠，男性幾乎有攝護腺肥大問題。

醫師到家中出診，除了看診開藥，最常提供的醫療服務為藥物整合諮詢及身體評估檢查，也做居家安全環境評估，發現家中常有缺乏滅火安全裝置、床欄高度不佳以致起身困難甚至跌倒等問題，建議改善。

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