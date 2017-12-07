青山王遶境開跑 現場政治味濃

2017-12-07 16:51

〔記者鍾泓良／台北報導〕位於萬華區貴陽街的艋舺青山宮擁有161年的歷史，供奉青山靈安尊王，為萬華地區重要信仰，每年農曆10月23日為青山王聖誕日，為萬華區迎神中最盛大者，俗稱「艋舺大拜拜」，為台北市3大廟會之1。而今天為今年青山靈安尊王夜巡首日，台北市長柯文哲今出席遶境儀式，而因為明年就是市長、市議員選舉，因此在場也出現許多議員參選人，讓傳統活動政治味濃。

柯文哲今天出席遶境儀式，現任時代力量立委林昶佐、民進黨市議員顏聖冠都紛紛出席，而一旁也多了各黨議員參選新人，如中正萬華區議員參選人龔偉綸、願意代表民進黨參加中正萬華初選的吳沛憶、蔡宜珊都於柯致詞時站在一旁。而有意參選的徐立信、陳彥承也有派員出席活動。

青山王祭典從每年農曆10月20日開始，青山王在農曆10月20日、21日夜間分別在南、北萬華區進行「暗訪」，以達到探查陰陽界、緝捕兇神惡鬼；農曆10月22則為「正日」遶境，規模盛大轟動；最後在農曆10月23日為靈安尊王舉行祝壽典禮後，才算告一段落。

而近年為了迎接年輕世代改變形式，去年於和平青草園舉辦「艋舺青山祭」音樂會的大台北文化協會也宣布今年12月8日、9日將會擴大舉辦，將舉辦2天的音樂活動。