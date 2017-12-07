秀林圖書館獲花蓮借閱率首冠 故事爸媽進駐說故事

秀林鄉圖書館今年陸續活化館藏空間，宛如咖啡廳般的舒適環境，提高民眾入館借書意願，秀林國小附設幼兒園幼童也在老師帶領下，每週固定入館閱讀繪本。（記者王峻祺攝）

2017-12-07 16:55

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣秀林鄉立圖書館連續5年入選縣內績優圖書館，今年借閱率更高達43.76％，奪下全縣之冠，鄰近的秀林國小附設幼兒園還邀請家長進駐館內擔任「故事爸媽」，每週固定為幼童說故事，並另闢作品展示區，供讀者欣賞孩子眼中的「童畫世界」。

秀林鄉雖位處偏鄉，但圖書館的總藏書量仍達5萬6000餘冊，原圖書館因年限老舊，加上藏書空間不足，民國100年起增建新館後於去年正式啟用，5萬冊藏書平均分布於3層樓高的空間內。

秀林鄉圖書館今年陸續活化館藏空間，宛如咖啡廳般的舒適環境，提高民眾入館借書意願，以人口數計算，秀林鄉每100人就有43.76人口閱讀，榮登縣內閱讀人口比率最高的鄉鎮，每人借閱量也約有1.96冊。

鄰近圖書館的秀林國小附設幼兒園，今年也在館內布置一處作品展示區，擺設幼童畫作、照片及學習成果，供讀者欣賞，並邀請家長輪流進駐圖書區，擔任一日「故事爸媽」，為學童分享繪本故事、推廣閱讀教育，拉近親子距離。

「閱讀是一輩子的事！」秀林國小校長黃勤聰說，閱讀是一種習慣，更是身體力行的運動，感謝秀林鄉立圖書館提供完善閱讀場域，讓親子能夠享受歡愉的悅讀氛圍，也謝謝家長投入故事爸媽行列，與老師共同規劃系列繪本引導課程，和學童一起快樂徜徉在浩瀚書海中。

秀林鄉公所代理鄉長蔡瑞光說，圖書館活化館藏書籍運用，並提供民眾藝文休閒空間，目前除購置新書提升民眾的借閱興趣外，今年也積極辦理推廣活動，提供部落學童課後照顧機會，還邀約轄內16所國中小學師生、家長進駐，透過資源共享，讓閱讀真正走進民眾的生活中。