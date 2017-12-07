畢生奉獻偏鄉醫療 神父畢耀遠獲百萬獎金全捐出

2017-12-07 16:30

〔記者廖淑玲／雲林報導〕一輩子都奉獻偏鄉醫療的虎尾若瑟醫院創院神父畢耀遠，榮獲吳尊賢文教公益基金會愛心獎，且獲頒100萬元獎金，畢耀遠除感謝若瑟醫療團隊的協助，也強調所有獎金都會捐作公益。

遠從千里之外荷蘭而來的畢耀遠，今年95歲，來台灣已經超過一甲子，最常掛在嘴邊的就是「台灣是我的故鄉」，65年前他從義大利附近的海港上船，經過一個多月的航行後在台灣島的基隆港上岸，就此展開在台灣奉獻一生的行腳。

畢耀遠到台灣後奉派嘉義服務，發現當時的雲林醫療資源尤其匱乏，加上交通不便，要到外地就醫很困難，若是生病只能找密醫，因此他和比利時來的神父松喬，選定雲林中心點虎尾開辦醫院才有了若瑟，早年人力極度短缺，還要充當救護車司機、補屋頂、修水電，一個人當好幾個人用。

畢耀遠把醫院當作自己的家，醫院所有人都是他的家人，他的辦公室後面擺了一張簡單的床，辦公室就是他的臥室，一住就是20年，直到醫院蓋起員工宿舍才結束「以院為家」的日子，但他卻甘之如飴，一甲子以來，若瑟創立雲林第一個兒科加護病房、雲林第一個24小時兒科急診照護，雲林第一間安寧病房，造福偏鄉，提供在地人最優質的醫療照護，還有人尊稱他是「虎尾人的父親」。

因為這樣無私的愛，畢耀遠獲吳尊賢文教公益基金會愛心獎，得知有100萬元獎金，他還開玩笑地說，口袋放不下，全部捐出去做公益，希望能照顧更多需要被照顧的人，雲林縣政府祕書長黃玉霜、衛生局長吳昭軍都代表向畢神父表達崇高敬意。

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