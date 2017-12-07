看過來！「新港五夠讚」糖果屋目不暇給

2017-12-07 16:21

〔記者蔡宗勳／新港報導〕「新港五夠讚」是每年備受期待的年度壓軸活動，今年將於12月9日（星期六）及10日（星期日）在新港公園舉辦，除享有盛名的糖果屋，還有各式表演、互動遊戲、DIY及摸彩，訴求「吃喝玩樂在新港，有吃有拿五夠讚」。

鄉長林茂盛指出，「新港五夠讚」是指新港最富盛名的「蕃茄」、「甜椒」、「洋桔梗」、「交趾陶」及「新港糖」等五寶，也是志工精神中關懷、專業、服務、利他、助人等五個核心價值，強調新港除了豐富的物產外更兼具人文特色。

活動中將安排五寶的DIY手作攤位，讓民眾免費將親手製作的食物及紀念品帶回家分享。有「吃的」蕃茄糖葫蘆、涼拌甜椒、新港米捏製的飯糰及美味香腸免費品嚐; 有「玩的」馬賽克拼圖、彩繪背包、石頭、舞台遊戲，有「樂的」布袋戲、型男魔術秀、玩偶唱跳秀等表演。

糖果屋競賽已經成了這項活動最高眼的主軸，參與商家愈來愈多，而且絞盡腦汁製作令人驚艷不已的作品，金讚號謝承甫夫婦前往歐洲蜜月後，對小村莊美景念念不忘，因而以花菓酥、花生、紅豆、綠豆與南瓜子等材質製件出維妙維肖的「歐洲小村莊」。

現場還有農特產產銷班、新港社區之特色美食、新港魅力商圈等攤位，陳列本地美食、手工藝、農牧產品、小吃等特色，展現出新港文化的豐富及多元。

吃喝玩樂通通有，如此難得的活動，林茂盛特別熱情邀請民眾踴躍參加，保證不虛此行，活動時間為12月9日上午 10點至下午16點半、12月10日上午9點至下午16點。