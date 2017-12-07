不填土、圍堤 張景森：第三天然氣接收站減少破壞藻礁

桃園在地聯盟理事長潘忠政（圖右）將「柴山多杯孔珊瑚」明信片送給張景森。（圖由桃園在地聯盟提供）

2017-12-07 16:28

［記者謝武雄／桃園報導］行政院政務委員張景森今天清晨在環保團體陪同下，前往大潭勘查藻礁生長情形，並了解是否有第三天然氣接收站替代方案；張景森於會勘後表示，未來天然氣接受站仍傾向設在觀塘大潭藻礁區，但會減少對藻礁的破壞，未來二期工程會選擇在內陸的防風林施作，這樣就不會對現有的藻礁造成重大傷害。

張景森表示，會減少對藻礁的破壞，將不填土、不圍堤，讓海水自由進出，藻礁和多杯孔珊瑚可望全部保留；未來會在外海做碼頭讓天然氣船舶停靠，然後以棧道連接到現有東鼎開工時做的兩座海岸工程當儲氣槽的基地，以避免傷害當地藻礁及保育類珊瑚，未來會協調跨部會相關單位和環團進行公開透明的溝通。

「桃園在地聯盟」理事長潘忠政表示，環團堅持全球獨有的藻礁生態系務必包含陸域地下、亞潮帶的藻礁及周邊沙灘、沙丘、防風林等生態系的完整性，希望政府有遠見，儘早尋覓非在藻礁區的替代方案，不要為了天然氣接收站，糟蹋7000年珍貴藻礁地景。

張景森是夜宿大潭，今天清晨6點多與環團會勘，由於環團近日來發起「一人一信請總統救藻礁」活動，潘忠政也代表環團將「柴山多杯孔珊瑚」明信片送給張景森。

張景森也表示，了解環團的憂心，會儘速建立公開透明的溝通平台，務必讓所有的疑慮都釐清再進行相關的開發，並與出席民眾一一握手後離開，現勘活動約在7點45分結束。