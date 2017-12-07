愛心需你不虛擬！ 苗縣多個臉書社團響應義賣助弱

社團管理員們在縣府秘書長陳斌山（二排左四）見證下，將義賣所得4萬元，分別捐贈大湖國小及華山基金會苗栗區天使站、竹南聖家啟智中心等2個社福團體。（記者彭健禮攝）

2017-12-07 16:15

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣今年芋頭產銷失衡，苗栗市王府飯店認購3000台斤，協助農民，並捐出其中1000台斤，與縣內多個臉書社團合作，於日前縣政府舉辦的「苗栗音樂佳餚節」中義賣，所得4萬元昨天捐助籌措畢旅經費的大湖國小及華山基金會苗栗天使站、聖家啟智中心，以行動展現愛心不分虛擬或實體世界。

偏鄉大湖國小畢業班學童，為了籌措到新加坡畢旅旅費，自製柚子環保清潔劑、小魚乾辣椒醬、泡菜等產品，假日到大湖酒莊等景點擺攤、賺取旅費，相關訊息透過網路、臉書社團散播，引發網友關心。

縣內多個臉書社團日前在王府飯店聚餐開會，討論網路社團公益議題，希望也能夠給予協助，獲得飯店董事長余文忠支持，適巧當時縣府也將辦理「苗栗音樂佳餚節」，活動中也有義賣，遂捐出1000台斤的芋頭，供社團義賣。

「串起苗栗大小事」、「我是三義人」、「捱係大湖人」、「愛西湖鄉大小事」、「造橋我的家」、「串起頭份大小事」、「苗栗高商校友會」、「苗栗縣頑皮豹愛心社」等社群的管理員，除在社團轉載，也放下鍵盤，到攤位協助叫賣。

今天社團管理員們，在縣府秘書長陳斌山見證下，將義賣所得4萬元，分別捐贈大湖國小及華山基金會苗栗區天使站、竹南聖家啟智中心等2個社福團體。