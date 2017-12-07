4成民眾愛出國跨年 日本大阪最夯

2017-12-07 16:02

〔記者蕭玗欣／台北報導〕進入2017年最後一個月份，不少民眾都在籌劃如何迎接新的一年，據訂房平台業者統計，今年出國跨年的台灣民眾約佔4成，以訂房量來看，跨年首選城市依序為大阪、東京、首爾，且訂房範圍多集中在環球影城、迪士尼樂園和首爾塔等知名景點為主，顯示台灣人出國跨年大多衝著煙火跨年派對而來。

有台版Airbnb之稱的旅宿訂房平台AsiaYo 統計今年跨年期間近5000筆的訂房資料，調查台人跨年出遊的訂房行為，整理出台人跨年四大趨勢。

調查指出，今年出國跨年旅遊人數與國內旅遊的旅客人數比例約為4比6，出國跨年首選城市排名前後為大阪、東京、首爾。以訂房地區範圍來看，大阪訂房集中於環球影城一帶，東京則是多以迪士尼樂園周遭為主，韓國則以首爾塔周邊住宿點為大宗，顯示台人出國跨年，首選活動仍是以當地煙火跨年派對為主。

調查也指出，以往跨年訂房以雙人以上的房型為選擇大宗，然AsiaYo 比較去年同期訂單，發現單人出遊比例上升至3成，說走就走的單人小旅行逐漸成為跨年假期的不可忽視的旅遊動能，而AsiaYo平台上也有近7成的設計旅店和青年旅館在歲末的住房率逼近100%。

其次，除了避開城市跨年煙火與寺廟敲鐘祈福等人聲鼎沸的跨年活動，日本二線城市的溫泉旅宿與擁有地熱系統的傳統韓屋則異軍突起，備受旅客喜愛；以入住旅客人數統計，最受台人歡迎的溫泉為北海道湯之川溫泉、九州由布院（湯布院）溫泉，以及神奈川縣的箱根溫泉。由於二線城市的溫泉地氣氛悠閒，結合露天湯屋與和式塌塌米地板的住宿，成近期台人前往日本泡湯的首選。

此外，因應越來越多的單人背包客趨勢，能提供單人床、上下舖多人混宿的設計旅店、青年旅社和民宿等，成為最熱門的訂房選項。根據 AsiaYo統計，12月31日到1月1日跨年訂房資料，扣除台北，國內旅遊最受歡迎城市為台南、宜蘭、花蓮；訂房類型第1名為可混宿的設計旅店和青年旅館，第2名為結合酒吧型態的民宿，第3名則是可提供包棟服務的旅宿。