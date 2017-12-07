天龍國看過來 香蕉長在行道樹上？原來是.....

縣道144線行道樹長出酷似香蕉的果實，引起民眾好奇。（記者陳冠備攝）

2017-12-07 15:53

〔記者陳冠備／彰化報導〕這裡的香蕉怎麼長在行道樹上？彰化縣道144線沿著員林大排種植許多綠化功能的行道樹，可是有一段行道樹到了冬天，樹上就結滿酷似香蕉的果實，令路過者看得嘖嘖稱奇，台灣生態學會理事長楊國禎前往實地勘查，表示此為「食用蠟燭木」，果實可食用，但有民眾吃了直呼不好吃，口感苦澀像檳榔。

楊國禎表示，近日進行台灣道路行道樹調查，發現台76線靠近林厝交流道的高架下方員林大排岸邊，種植十數顆在台罕見的食用蠟燭木，高度從1米5到5米高都有，其中有幾棵樹上垂掛著滿滿的鮮黃色條狀果實，遠看猶如香蕉掛在樹上，相當有趣。

楊國禎說，食用蠟燭木樹又名蠟瓜樹，源自中南美洲，常見多雨量地區，在台灣多作為景觀樹木，其果實形狀有分長條如蠟燭，短梗如辣椒，其中短梗果實呈黃色就能食用，墨西哥人多拿來醃製醬瓜食用，不過台灣並不盛行。楊國禎也說，昨天第一次吃，發現果實纖維質多如甘蔗，口感如楊桃微甜微酸，但夾帶苦澀。

附近機車行蕭姓老闆表示，這排樹已經種了7、8年，一直以為是辣椒，自己並沒吃過，不過有看見人家摘回去，每逢大雨過後，樹木就會開始長出果實，冬天也常會長出一堆，很像耶誕樹掛滿禮物；蕭姓民眾表示，幾年前有摘下嘗試，味道又酸又澀，纖維質很綿密，很像在嚼檳榔，不會推薦朋友吃。

彰化縣政府工務處長林漢斌表示，縣道144線全長25公里，種植以楊紫荊、構樹與樟樹為主，102年公路總局移交管理時，食用蠟燭木就已經種植。

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縣道144旁行道樹種植食用蠟燭木，長出果實好像香蕉掛在樹上。（記者陳冠備攝）

食用蠟燭木成熟果實如辣椒，顏色呈黃色後就能摘下食用。（記者陳冠備攝）

食用蠟燭木也有長得像蠟燭形狀的果實，但不適合食用。（記者陳冠備攝）

食用蠟燭木掛滿黃色果實，猶如香蕉掛在樹上。（記者陳冠備攝）

附近機車行蕭姓老闆表示，看了食用蠟燭木結果多年，可是從沒吃過，會想嘗試看看。（記者陳冠備攝）

食用蠟燭木果實外型如辣椒，民眾食用口覺得苦澀像檳榔。（記者陳冠備攝）

食用蠟燭木結果，猶如香蕉掛在樹上，常引人好奇圍觀。（記者陳冠備攝）

食用蠟燭木果實內部像楊桃，纖維質多，口感酸酸澀澀。（圖：楊國禎提供）