江心華插畫展 「學不會專心，那就分心吧！」

繪畫與編織讓江心華重新找到自己生命的定位與希望。（淡水古蹟博物館提供）

2017-12-07 15:46

〔記者葉冠妤／新北報導〕「因為從小到大從來學不會專心，那就分心吧！」從唱片創意總監轉任自由創作者的江心華，強大的好奇心和求知欲，讓她涉獵範圍之廣，只要遇見感興趣的事物就會立刻學起來，什麼都會那麼一點，即日起至24日在淡水得忌利士洋行前棟展出「分心─江心華插畫創作個展」，歡迎來觀賞她如何結合多元媒材，玩出自己的藝術路。

江心華舉手投足間，皆流露對藝術的熱情，她笑說自己曾為了不丟三落四卻得了強迫症，轉而愛上編織；為了轉化恐慌症，於是在繪畫裡釋放心理悲愴的情結，不停地學習創作與試驗，才讓自己慢慢找出生命的定位與希望；而她只要遇見感興趣的技法或作品，就會馬上去學習，像油畫、壓克力、編織等，喜新戀舊的她什麼都會一點，東一點、西一點玩在一起，就是她的創作概念。

新北市立淡水古蹟博物館館長柏麗梅則表示，在江心華的畫裡，時間被留下；美麗被款待；心情被展開；空間被穿越；燈光是星星，可以許願；紙張是大地，可以承續，在多樣媒材的交織間，看到羽化後的全新樣貌。

此次展出的「幸福系列」，是16幅用油畫刻畫出具有編織效果的動物，筆觸簡單細膩，彷若毛線編織的親子動物溫暖地依偎著，主體雖是冷酷的墨黑，卻不顯得寒涼，其他如運用編織與壓克力或鐵絲纏繞等複合媒材的創作，更是展覽亮點。

「分心─江心華插畫創作個展」相關展覽資訊請至淡水古蹟博物館官網http://www.tshs.ntpc.gov.tw查詢，或洽詢（02）2621-2830分機214李小姐。