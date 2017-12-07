耶誕限定旋轉木馬現身桃機 大小朋友好驚豔

耶誕限定旋轉木馬現身桃機，大、小朋友玩得不亦樂乎。（記者姚介修攝）

2017-12-07 15:57

〔記者姚介修/桃園機場報導〕耶誕限定旋轉木馬現身桃機！隨著耶誕節佳節一步一步接近，桃園機場已經開始洋溢著歡樂溫馨的過節氣氛，出國旅客在出境之際，也可以體會讓民眾近距離感受耶誕節獨特魅力。

昇恆昌免稅商店延續多年與旅客歡度耶誕的傳統，繼上月底於機場第一航廈一樓大廳陳列近10米高的雪白色耶誕樹裝置後，更在第二航廈創新放置「耶誕限定－讓愛轉動旋轉木馬」，4米高、6米寬的大型旋轉木馬豎立於二航廈出境大廳，搭配歡樂溫馨的耶誕音樂，吸引國內外旅客目光，試乘期間即有不少旅客打卡搶拍，留下出境前的美好回憶。

旋轉木馬巨大拆裝的工程就耗時3天，不過耶誕旋轉木馬並非限定小朋友，小朋友出國可以在機場體會旋轉木馬的魅力，大朋友也可以藉着搭乘旋轉木馬憶童年，今天就有很多國外年輕朋友看到木馬，搶着搭乘非常開心。

耶誕季期間，昇恆昌不僅率先於桃園機場舉辦耶誕公益音樂會慶祝活動，更配合今年「讓愛轉動」主題，首度將夢幻童趣又充滿過節歡樂氛圍的大型旋轉木馬搬到機場，讓旅客搶鮮免費搭乘體驗，不僅讓親子旅客為之瘋狂，更吸引不少年輕旅客拍照錄影、打卡紀念，成為機場最夯最潮的IG打卡熱點！耶誕限定旋轉木馬即日起至2018年1月5日，每日11:00~16:00提供旅客免費搭乘，這期間計畫出國的旅客，千萬不要錯過這期間限定的耶誕裝置。

除了大型耶誕裝置吸引旅客目光，耶誕節期間，昇恆昌免稅商店也將於北中南三地四個主要機場舉辦「夢想音樂盒-讓愛轉動」音樂盒DIY活動，旅客於活動當天消費不限金額，即可至愛心手作區製作音樂盒，並寫下對唐寶寶的祝福小卡，再由昇恆昌統一募集，將旅客的愛與關懷藉由音樂盒送到唐寶寶手上；昇恆昌更認購了近千份唐氏症基金會手工香皂，贈送給所有參與手工音樂盒製作的旅客們，感謝他們對公益的參與，也希望藉此號召更多旅客加入。

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旋轉木馬現身桃機，讓大小朋友相當開心。（記者姚介修攝）