紀念永遠校長施金池 南市北門高中金池亭啟用

2017-12-07 15:37

〔記者楊金城／台南報導〕國立北門高中為紀念已故校長施金池，耗資100多萬元興建1座六角造型的「金池亭」，今天在72週年校慶時揭牌啟用，包括前教育部長吳清基、前總統府資政黃正雄等校友出席見証，懷念這位永遠的校長、教育家施金池一生對教育的貢獻。

施金池曾任省府教育廳長、台北市教育局局長及教育部常務次長等要職。曾獲國立台南大學第一屆傑出校友、一等教育文化專業獎章、國立台灣師範大學第三屆傑出校友等殊榮，前年過世後，獲總統馬英九頒發褒揚令。

吳清基就是施金池在北中時的學生，他說，施金池校長在民國49年至61年在北門高中服務12年，是當時最年輕的省中校長，將人生最燦爛的年輕歲月奉獻給北中師生，北中校訓「誠正勤樸」就是施金池所頒，任校長時培育出許多優秀人才，對家境貧困的學生更是伸出援手協助完成課業，北中人至今津津樂道。

北門高中校長沈文寅指出，早期北中畢業生對於施金池印象深刻，是許多校友心中永遠的「校長」。

「金池亭」的涼亭楹聯由前任校長朱水永題詞，上聯《聖教育才傳道解惑沂上樂》、下聯《良師興國修身立德杏壇風》，並請來退休老師陳惠堅書寫，寫了近400遍，才挑選最適合的字體搭配，吳清基撰寫碑文記述施金池辦學理念及教育貢獻。