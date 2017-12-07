解決500公頃農田水患 大義崙大排水閘門改善動工

二崙大義崙大排水閘門改善工程今天動工。（記者廖淑玲攝）

2017-12-07 15:31

〔記者廖淑玲／雲林報導〕為解決二崙地區500公頃農田遇雨則淹的困擾，雲林農田水利會爭取4580萬元，進行二崙大義崙大排水閘門改善工程，今天動工預計明年8月完工，造福並保障沿線地區農民財產。

二崙地區最主要農田灌溉用的大義崙大排，今天進行第一制水閘改善工程開工，由雲林農田水利會長林文瑞主持，雲林縣議員梁銘忠、王鐵道、廖錦珠、二崙鄉長鍾福助、二崙鄉代會主席楊世彬等人及上百名農民都到場觀禮。

鍾福助指出，大義崙大排因舊有排水渠道斷面不足，加上該河段地勢低窪，每逢豪雨或颱風，出口段的水位暴漲，造成大排排放困難，倒灌情形越來越嚴重，遇雨就淹，附近農田及社區居民苦不堪言。

經過地方各界不斷陳情，林文瑞說，一年多來水利會不斷向農委會爭取，終於獲得4580萬元補助款，今天開工，改善大義崙大排水閘門，完工後將成為兼具防洪、灌溉功能的水利設施，確保灌溉用水穩定，又改善淹水。

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