氣候不夠冷 宜蘭漁民1網平均僅捕獲2尾鰻苗

今年至今為止苗況卻相當慘澹，鰻苗季已開始1個多月，全縣也才捕獲2400多尾。（記者林敬倫攝）

2017-12-07 15:21

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭11月進入鰻苗季，沿海陸續有漁民設置「蒙古包」淘金，但今年因氣候還不夠冷，捕苗人辛苦下海卻捕不到鰻苗，漁民指出，平均1網僅2尾，有時甚至槓龜，是近3年最差的開季；宜蘭縣政府漁業管理所指出，氣候不夠冷是捕不到鰻苗的主因，隨著氣溫下降，苗況應該會回穩。

捕鰻苗季每年11月開始至隔年2月結束，為期4個月，蘭陽溪出海口南、北兩岸陸續湧現捕苗人，宜縣鰻苗年產值高達高達1至3億元，許多人從台東、基隆、桃園遠道而來「淘金」，由於鰻苗是畏光的浮游生物，白天多藏於沙土裡，捕苗人大多選在天一黑忍受低溫下海，捕撈工作相當辛苦。

由於去年捕鰻苗季，鰻苗仍禁止出口，價格狂跌，一尾單價僅25元，在農委會研擬解禁，開放全年出口後，今年市場單價回歸平穩，1尾可賣80至100元，不過，去年度宜蘭可捕獲近200萬尾的鰻苗，是近3年最多的數量，但今年鰻苗季已開始1個多月，全縣才捕獲2400多尾，僅是去年同期5分之1的量，去年受價格影響收益不佳，今年又遇到苗況慘淡，許多漁民叫苦連天。

陳姓漁民表示，11月開始捕撈，平均1網只捕到2尾，有時甚至1尾都沒有，1天下來僅10幾尾，相較去年同期隨便1網就有20尾的數量，1天上百尾沒問題，差異非常大，捕了1個多月，還沒有去年11月份的苗量，12月中下旬是關鍵，如果苗況還是如此，真的不知道接下來這個年該怎麼過。

漁業管理所長莊振德表示，根據統計，平均每3、4年，台灣沿海鰻苗數量就會達到一個高峰期，102年時，苗量爆增，突破1500萬尾，價格也還不錯，產值高達10億元以上，根據週期，今年苗量應該會是近年最多，但可能受到氣候影響，冬天氣溫降不下去，不夠冷的狀況下導致苗況不佳，鰻苗季才剛開始，或許接下來幾週氣溫降低，苗況就可望回穩。