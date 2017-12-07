醫病》硬吞魚刺 恐腸穿孔引腹膜炎或敗血症

斗六分院醫師劉俊雄提醒，誤食魚刺卡在咽喉深部時，千萬不要硬吞。（記者詹士弘攝）

2017-12-07 15:21

〔記者詹士弘／雲林報導〕「誤食魚刺卡在咽喉深部時，千萬不要硬吞。」成大斗六分院醫師劉俊雄提醒，最好找耳鼻喉科醫師幫忙夾出，魚刺若是卡在小腸與結腸交接處的迴腸末端，易造成腸穿孔，甚至引起腹膜炎或敗血症。

42歲印尼移工因發燒及腹脹痛就醫，發現白血球及感染指數升高，經轉診至成大斗六分院，檢查發現有腹膜炎情形，經X光及腹部電腦斷層檢查，發現左側乙狀結腸周圍有膿瘍及彎曲的鈣化物。

劉俊雄懷疑病人體內的鈣化物可能為魚刺或骨頭，經詢問，病人10多天前曾至溪邊釣魚，並烹煮與朋友飲酒同樂，診斷應為魚刺穿破乙狀結腸造成膿瘍及腹水。

經緊急手術，抽出腹中膿水約700cc，乙狀結腸附近有穿孔及膿瘍，切除部分乙狀結腸，術後傷口有感染現象，經第二次清創及縫合手術，病人於第16天後出院，回到工作崗位。

劉俊雄指出，誤食魚刺等尖銳骨頭時，民間一般的作法是喝醋、吞大飯團或喝大量水以將異物吞下，但這些方法通常會雪上加霜，衍生大災難，甚至會危及生命。他也提醒，一邊吃魚一邊喝酒，容易醉吞魚刺，也不建議邊吃邊嬉笑，避免噎到，造成不堪之後果。

他說，腸胃道遭遇魚刺等尖銳物入侵時，腸壁會擴張，藉由反射反應將鈍端拉向下方，避免造成穿刺孔，正常的腸胃道有一定的保護作用，大部份魚刺也可以由腸胃道排出。根據統計，只有約1%的尖銳魚刺骨頭會造成穿孔，也就是大部分都沒有併發症。

劉俊雄說，魚刺若是卡在小腸與結腸交接處的迴腸末端最易造成腸穿孔，甚至引起腹膜炎或敗血症，需立刻接受外科手術治療；至於乙狀結腸穿孔，造成膿瘍及腹膜炎，則屬較少見情形，像這位移工的魚刺經長途旅行，造成如此大的併發症實屬少見。