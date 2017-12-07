水龍頭流「墨汁」 住戶嚇到PO文求助

基隆市安樂路二段某國宅住戶在網路上ＰＯ文求助，詢問網友說家中水龍頭流出黑水，不知該怎麼辦。（記者俞肇福翻攝自網路）

2017-12-07 15:12

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市安樂路二段老舊國宅一位住戶昨天在爆料公社貼文，指家中水龍頭流出的水是「黑水」，生氣的她好無奈，不知道該怎麼辦，想要沖泡牛奶只能靠淨水器。

台灣自來水公司第一區管理處派員前往了解，沒人在家，但檢查外管水表及左右鄰居，自來水都正常，沒有異狀，研判應非外管問題，懷疑可能是內管或其他因素，水公司說，要進入住戶家查管，才能知道「黑水」原因。

該位住戶貼文指出，她想請教網友們，如果你們家的水龍頭打開後也是這種「黑水」還都是沙，各位將怎麼處理？網友回應，幾個月前家裡也曾經發生過相同情況，當時她先生是在臉書上的基隆社團po文，結果有位自來水公司的主管出面關心，後來就解決了。

水公司第一區管理處長董書炎表示，昨天上午10點派員查看，但住戶表示上班人不在，拆開該住戶及左右鄰居的外管水表查看，發現水質都正常，檢視接頭都沒有破損或者汙染，並電告用戶說明，用戶回說再觀察。

董書炎說，今天有再派人要去查看，但住戶說已正常，人不在家。他研判，應不是外管的問題，但還因無法進屋查看，也難斷定問題出在哪，會再持續關切了解。