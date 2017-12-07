建臺技職亮眼 148人乙級證照到手

2017-12-07 15:11

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣私立建臺高中綜合高中部三年級學生，參加勞動部技術士證照檢定，計有148人，取得電腦硬體裝修、電腦軟體應用乙級證照，通過率達87％，再創學校記錄新高；校方表示，證照時代來臨，擁有證照不僅提升學生的升學競爭力，即便就業也是即戰力。

考照分學科和術科。學科部分，學生要將電腦知識融會貫通，尤其複選題只要一個答案錯就全錯；實作的術科更考驗學生的細心、耐心、專心。

綜三己班學生徐佩妤說，考術科當天，一度卡關，緊張到快哭，但想起一路以來老師和同學的鼓勵與教導，她冷靜克服壓力，仔細檢視，突破難關，順利過關。

學校升學組長朱栴璇表示，今年題目更新，輔導時間減少，電腦軟體應用乙級證照還能突破104張，通過率高達94%，真的很開心。

朱栴璇說，學校今年有此豐碩成果，除長期計畫性的輔導規劃，更感謝各職類的任課老師及各班導師，全力支援，利用傍晚及夜間時間留校加強輔導。取得乙級證照的學生，除可增加技優甄選的升學管道，比其他同學多一個升學機會外，在甄選入學時，亦可加分15%。

校長蔡文堂表示，綜高學生在基礎學科的學習上較缺乏興趣，但對動手做的實務課程則具高度的學習意願。因此學校綜合高中以專門學程為主，致力培養學生的專業技藝能力，鼓勵學生積極參與各項乙丙級證照檢定，在做中學的過程中，加強專業實作能力，培育學生同時擁有「學力」和「學歷」，讓學生透過學校教育的安排，結合學科理論與職場實務，漸進式輔導達成「學涯、職涯、生涯」三涯合一的目標。