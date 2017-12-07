中市中央公園太陽能發電 全區電力自給自足

2017-12-07 15:00

〔記者黃鐘山／台中報導〕水湳智慧城的中央公園第一標工程完工，市府建設局利用停車場建置1萬平方公尺太陽能板，預估每年可發電188萬多度。建設局長黃玉霖今天說，太陽能發電可供園區氣候裝置、路燈、廁所等各項設施使用，全區電力自給自足。

市府指出，水湳智慧城的中央公園占地約67公頃，建設局利用台中氣候日照充足優勢，在南北兩端公138及公51用地停車場範圍，設置太陽能光電板系統，建置約1萬平方公尺的太陽能板，預估每年發電可達188萬3035度。

建設局說，這套太陽能發電，可供園區氣候裝置、路燈、廁所等各項設施使用，公園完工開放後，預估每年用電量約182萬1715度，發電量還能有餘電，預計明年3月完工。

太陽能板與停車場結合，作為遮蔽設施，也能降低停車直接日曬溫度，並保留更多綠地空間提供民眾使用，結合景觀及實用功能，對於未來減少碳排放量、降低能源消耗、紓解尖峰用電量，有顯著效益。

黃玉霖表示，中央公園不僅是台中的大型都會區公園，也是目前全國各縣市政府中，率先帶頭興建替代能源，以自給自足的大型生態公園，期盼中央公園能引領其他縣市及民間企業投入綠能建設，達到節能減碳、環保愛地球的目標。

市議員陳淑華表示，從市府的規劃看到中央公園有機會打造成零碳排甚至是碳負排放的公園，肯定市府在建築或公共建設中直接將綠能、低碳理念融入，由市府帶頭直接體現在公園中。水湳中央公園是最先進建設，有示範效果，更可體現台中市是永續、安全、乾淨的城市。