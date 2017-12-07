愛心食物冰箱遭檢舉食品臭酸！ 負責人將停止供應

中年大叔陳勝雄為弱勢設立的愛心食物冰箱，遭檢舉食品臭酸！（圖擷取自陳勝雄臉書）

2017-12-07 14:51

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄一名中年大叔陳勝雄，去年無意間看到國外一則「愛心食物冰箱」的新聞，他受影響也在經營的通訊行前設「愛心食物冰箱」，幫助弱勢，未料日前遭檢舉指領到的食物壞了，衛生局上門稽查，讓陳男心灰意冷，決定停止供應即食。

陳勝雄在臉書留言：「我累了！心累了！愛心食物冰箱將停止供應即食。因為高雄市衛生局來，說有領食物的人檢舉領到的食物壞了，為社會勞心勞力做了1年，市政府沒有半句好話，我並不在意，但是第1次來，就是指正我們做的不夠好！」

有網友將訊息轉貼在「爆料公社」，引發討論，網友留言：「社會的冷漠就是這樣造成的！熱心的付出換來的只是一盆冷水、甚至訴訟。」「加油～別因為一個惡意重傷，抹滅我們為善的心」、「做人好難⋯做好人、被檢舉！做官也難⋯查下去被人嫌、不查出問題又被說沒做事⋯」、「畢竟檢舉者也是擔心別人吃壞肚子沒了性命」。

高雄市衛生局食品衛生管理科長陳建榮表示，上個月26日接獲民眾檢舉，光華一路142號設置愛心冰箱免費提供的食物有逾期及品質衛生疑慮，本月4日，轄區衛生所人員前往了解。

根據負責人表示，為避免食物浪費，才無償提供食物給有需要的民眾，並由志工進行食物篩選、分裝。

陳建榮說，現場稽查並沒有逾期或品質不良的食物，冰箱冷藏溫度也符合規定，志工亦有穿戴手套作業，唯一缺失是分裝的熟食以紙箱放置在地上，隨即給予行政輔導。

陳建榮強調，該地址並非營利的食品業者，僅查到食物未離地放置，未符合食品衛生良好規範的缺失，現場僅行政輔導，並沒有裁罰負責人或禁止愛心冰箱使用。