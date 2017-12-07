遊客讓落羽松園主人「切心」！國姓景點差點少一處

國姓鄉福龜村九佃落羽松園風景優美，成地方觀光熱點。（記者佟振國攝）

2017-12-07 14:43

〔記者佟振國／南投報導〕好心開放參觀結果卻是如此！近幾年以冬季美景爆紅的南投縣國姓鄉福龜村九佃落羽松園，遊客免費入園卻不珍惜園區設施，大聲喧嘩，甚至追趕園區家禽，種種劣行讓園主十分「切心」，今年一度計畫封園，經公所、代表會積極協調預計月底前開放，但考慮酌收清潔費控管入園人數。

本週大陸冷氣團接連報到，讓民眾感受冬天真的來了，也進入落羽松的觀賞期，隱身在國姓鄉福龜村長壽巷的九佃落羽松園，佔地約5分地，密集栽種200多棵的落羽松，入冬後多層次的顏色變化，十分吸睛，主人大方開放讓遊客參觀、拍照，近幾年也從在地人的私房景點爆紅成為觀光熱區。

這座私人園區1年多前易主，原本敞開的大門最近關了起來，美景當前，遊客不得其門而入，更風聞園區不再開放，園主李武凱今天現身受訪，原來是遊客的公德心讓他傷透了心。

李武凱指出，自家廁所被遊客用到髒亂不堪，迫使只提供給年長或行動不便遊客使用，其餘遊客必須到鄰近的公廁，原本只給幼童乘坐的鞦韆，大人也來乘坐狂搖，造成落羽松樹體受傷，團體遊客進入大聲喧嘩，影響屋內親友作息，要求輕聲細語，反被酸「都幾點了還在睡覺？」園區飼養的雞、鴨、鵝，則被孩童追逐或持棍追打，出言規勸卻遭家長嗆「摸一下又不會怎麼樣」，種種行為讓他覺得「切心」。

鄉代會主席羅智彬、公所農經課長郭俊龍、福龜村長邱昌賢則是積極協調，將增設相關告示牌，並協助修剪鄰路的落羽松，避免影響交通及電力安全，也希望園區持續開放，嘉惠地方觀光產業，也盼遊客自重。

李武凱表示，近期未開放，是在整理園區步道等設施，同時做家禽圍欄，避免再受遊客侵擾，若進度順利可望月中開放，未來考慮僅開放冬季3個月，或酌收清潔費再轉贈弱勢。

本週冷氣團接力影響，園區落羽松也開始變色。（記者佟振國攝）

九佃落羽松園主李武凱最近忙著整理園區，也道出遊客缺乏公德心等行為令他「切心」。（記者佟振國攝）