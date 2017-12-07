瓜棚下長大 體育老師也是種瓜達人

2017-12-07 14:35

〔記者羅欣貞／屏東報導〕43歲的屏東縣里港鄉農友李文修，從小就隨著父親在農田種小黃瓜、南瓜，目前是國中體育老師的他，仍不忘「本業」種瓜，一顆顆瓜果像燈籠吊掛在瓜棚下，尤其栗子南瓜，小而精美，往往還沒上市就被訂購一空。

李文修的田包括自有及租地共有1.5公頃，全部蓋網室種番茄及南瓜，並輪作小黃瓜和洋香瓜，他說，雖然當體育老師，但從沒離開農業，之前從事蘭花組培苗外銷澳洲等國家，但88水災把所有設備及溫室全沖垮了，捲土重來，決定種南瓜及玉女番茄，「工欲善其事，必先利其器」，蓋網室來種最保險，連續7年在長輩教導下，從5分地到1.5公頃，從3、4種品系到10幾種品系，71歲父親李明從從慣型改變種植方式，還獲得2017產銷履歷達人。

李文修用牛奶及益菌發酵成有機質液肥，補充土壤養份，今年氣候炎熱，網室內的溫度又比外面高，很多人種不起來的栗子南瓜，他種了卻是精力充沛、活力十足般生長。

一株只能收8至10顆南瓜，李文修指出，疏果工作很重要，長太多果，反而影響果實的品質，每顆要在1斤上下是最佳賞味果，跟知名餐廳合作，因為口感及品質，鮮甜質細，消費者一吃就上口。

李文修種的南瓜、番茄等農作都有產銷履歷，他說，老一輩慣型栽種已經不符時代潮流，現在消費者注重安全及健康，有履歷特別重要。

他也表示，有機會帶體育團隊到國外比賽時，比賽結束團員會到旅遊點逛街購物，他卻花錢請導遊帶他去看當地農業及百貨公司賣的農產品，被笑稱難得出國，卻還心掛著農業。