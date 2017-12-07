竹市文化綠廊景觀縫合 年底可完工

新竹市文化局周邊的文化綠廊環境景觀工程即將完工，市長林智堅前往視察。（記者洪美秀攝）

2017-12-07 14:27

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市文化局文化綠廊環境景觀縫合工程，經過數個月的工期，進行文化局周邊人行步道的設置，並建置街角廣場和水景廣場，進度已達9成，預計年底就可完工，這是市府規劃4公里「新竹之森」的重要中繼景點，可讓市民到文化局時，感受到藝文與自然氛圍，更可串聯4公里的綠廊帶，放慢腳步悠閒行走。

前往會勘工程進度的市長林智堅說，文化局周邊廣場空地、綠地、休憩步道等開放空間有2.3公頃，文化綠廊工程除拓寬演藝路人行步道、改造竹影城跡景觀，還設置一條寬3公尺的無障礙人行綠廊，並增設東大路與演藝路街角廣場，透過人行步道，可以環繞行走文化局。

此外，現有的荷花池也進行改造，主要是利用動態水景方式，配合植栽及地形、增設無障礙坡道，讓親子來文化局，除了到圖書館看書及到演藝廳看表演，還可以在文化局周邊放慢腳步，感受綠色環繞的水景廣場、街角廣場，感受人文藝術氛圍。

林智堅說，文化綠廊公園的景觀工程，銜接護城河、北大公園，旁邊還有東大飛行公園及新竹經國綠園道，是市府規劃4公里「新竹之森」的重要轉角綠廊帶，完工後可串起前後綠帶，提供市民藝文饗宴外的減壓休閒環境。

文化局表示，文化綠廊環境景觀縫合工程主要是改造文化局周邊景觀環境，包括演藝路人行步道拓寬、竹影城跡景觀改造、並增設東大路與演藝路街角廣場及改造荷花池，未來也會成為戶外表演的水景廣場，年底就會完工，目前文化局周邊大型圍籬都已拆除，提醒民眾行經此處，仍應注意安全。