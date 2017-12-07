公糧拒收再生稻 中市議員促市府收購外銷

2017-12-07 14:21

〔記者黃鐘山／台中報導〕水稻保價收購凍漲，生產成本卻不斷提高，市議員吳敏濟今天表示，農糧署拒收再生稻，今年糧商收購價僅剩18元，稻農生活恐無以為繼，要求動用農發基金收購再生稻外銷；市府允諾向中央反映稻農困境，並輔導轉作非基因改造大豆。

吳敏濟說，經他精算蓬萊米1年2期，近10年生產成本上漲23.2%，收購合併市價年收入為260840元，扣除生產成本15萬元，全年淨利只有11萬元，稻農辛苦耕作1年，月平均收入卻僅9千多元，比外勞還不如。

他又說，公糧收購價格多年未調整，農糧署前年開始又拒收再生稻，今年糧商收購價格壓低至每公斤18元，與公糧收購價格21.6元相去甚遠，引發農民抱怨政府與糧商聯手打壓，生活無以為繼，市府應向農委會爭取恢復再生稻保價收購。

吳敏濟表示，市府應先動用農發基金收購再生稻也，可透過國外24個姐妹市及10個友好城市建立農產品貿易管道，大幅提高農產品價格，協助農民脫離貧窮。

林佳龍表示，會建議中央恢復再生稻公糧收購；而因應公糧不收購再生稻問題，市府輔導農民2期作轉作非基因改造大豆，並推動「新五農政策」、「青年加農、賢拜傳承」計畫，鼓勵青年投入農業，解決農村人口老化及外流情形，從多方面提升農業發展。

農業局長王俊雄說，大豆契作計畫採分級收購制度，並分為「特級」、「優級」、「良級」及「普級」分級收購，每公斤收購價格約38至47元，藉此奠定台中市大豆品牌基礎、提升農民契作意願，並建立消費者信心，提高國產非基因改造大豆競爭力。