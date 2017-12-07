台語歌流行天王林強 明年將參加南瑤宮媽祖遶境

台語流行天王林強（左）今年曾在南瑤宮媽祖笨港進香活動中，與彰化市長邱建富（右）一起泡咖啡給信眾品嘗。（資料照，記者湯世名攝）

2017-12-07 14:15

〔記者湯世名／彰化報導〕國藝會公布今年國家文藝獎得主，共有7名得獎者，其中電影類得主，由在1990年以台語歌曲「向前走」成名的林強獲得，由於他也是彰化市子弟，今年初還曾參加南瑤宮媽祖遶境進香活動，因此市長邱建富今天捎來好消息說，林強已允諾明年將再次參加笨港進香藝術展及打卡送咖啡的活動，敬請信眾拭目以待。

邱建富表示，林強20多年前以一曲「向前走」，引起一股新閩南語搖滾風潮，林強成了青少年的偶像，街頭巷尾都在唱這首歌，但很少人知道，林強是道地的彰化子弟，其老家就在彰化市永福里元清觀附近。

他說，今年南瑤宮媽祖笨港進香活動，林強蒞臨彰化市泡咖啡給信眾品嘗等相關活動，再次掀起一股「向前走」的熱潮，林強曾說對於南瑤宮有著濃厚的感情，為協助宣導這項徒步進香的活動，因而到場幫忙泡咖啡，明年笨港進香活動，林強也已允諾將再次前來參加笨港進香藝術展及打卡送咖啡的活動。

邱建富說，迎接明年南瑤宮戊戌年笨港進香活動，日前已完成擲筊擇日儀式，確定將於明年3月24日起至31日為期8天7夜，前往笨港進香。明年鑾轎與信眾於回程時需依照傳統慣例「潦溪」，涉水橫渡濁水溪，歡迎信眾共襄盛舉。

台語流行天王林強（左4）今年曾在南瑤宮媽祖笨港進香活動中，與彰化市長邱建富（左3）一起泡咖啡給信眾品嘗。（資料照，記者湯世名攝）

台語流行天王林強（右2）今年曾在南瑤宮媽祖笨港進香活動中，與彰化市長邱建富（左）一參加活動。（資料照，記者湯世名攝）