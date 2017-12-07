屏縣新埤玉環教堂 朝聖之旅10日登場

教友們今天以歌聲宣告即將到來的朝聖之旅。（記者羅欣貞攝）

2017-12-07 14:07

〔記者羅欣貞／屏東報導〕位於屏東縣沿山公路的歷史建築新埤玉環教堂，屏東縣政府修復完成後，於今年4月與天主教高雄教區合辦重新啟用典禮，本月（12月）10日也將舉行玉環教堂朝聖之旅，跨族群教友將組團參與萬金聖母聖殿年度遊行，回程則將在玉環新村繞社區報喜訊，並舉行圍舞歡慶。

屏東文化處吳錦發處長表示，沿山公路的「聖母」信仰同時兼具有形文資（縣定古蹟萬金聖母聖殿）與無形文資（萬金聖母遊行），是具有代表性的「屏東符號」，也與西班牙、菲律賓與德國有相當的國際淵源，此外，全球「朝聖之旅」如日本的「四國遍路」、西班牙的「朝聖之路」等，也在世界深度人文行旅路線中占有重要地位。

天主教高雄教區杜勇雄神父表示，玉環教堂在重新啟用後，與週邊鄰近跨族群教友組團參加萬金聖母遊行，有相當特殊的意義，也感謝文化處及在地社區與教會的協力合作。

文化處也委託邱才彥導演製作「玉環教堂復活記」紀錄片，敘述這座石頭教堂從荒廢到復活的奇蹟故事，還製作中、英、德等語言放到影音網站。

12月10日週日玉環教堂朝聖之旅，早上7時在新埤鄉玉環新村集合報到，8時開車出發到萬金，8時30分抵達萬金後，進行和好聖事、感恩彌撒、午餐共融等，下午1時30分到3時30分是萬金聖母遊行，4時30分回到玉環新村後，舉辦繞村庄報喜訊、聖母安座、傳統圍舞等。