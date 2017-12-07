醫訊》出席「醫療科技展」 柯P：台灣強項是整合

2017-12-07 14:06

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲上午應邀出席「台灣醫療科技展」，他致詞時表示，台灣的強項在整合，例如他在台大醫院時期，「我們想出如何把葉克膜做整合，從接電話到開完手術插上去，在15分鐘以內」，其他國家都沒辦法把葉克膜用在CPR，台大醫院卻把流程整合成功，此外，上任市長後，在聯合醫院推動居家醫療，整合醫療資源，讓臥病在床、行動不便等病患也能得到妥善照顧。

台灣首度舉辦「台灣醫療科技展」，由Taiwan Healthcare+國際入口平台、衛福部、台北市政府、農委會共同主辦，60家區域醫院、醫學中心、醫療體系，逾千個攤位，共超過上百個醫療團隊參展。總統蔡英文、前行政院長張善政、台北市長柯文哲等應邀蒞臨。

柯文哲致詞時笑稱，以前聯考時代，甲組第一志願是電機系、丙組第一志願醫學系，可是雖然這兩個系都有台灣最優秀的人才，可是電機系對我們台灣的產業幫忙很大、貢獻很多，但他常覺得奇怪，「醫學系這邊好像對台灣的產業沒什麼貢獻？」他常常開玩笑說讀醫學系使聰明的人變笨、笨的人更笨，甚至都淪落到血汗超時工作，不只醫生累，連護理人員都一起帶衰，變成很勞累的產業。

話鋒一轉，柯指出，台灣的強項提出解決方法，不是研發新藥、新儀器或新技術，而是整合資源，例如他在台大時期，台大成功整合葉克膜流程，讓葉克膜可以運用在CPR，這是其他國家做不到，同樣的，就任市長後，聯合醫院如果要推行高端科技也不容易，所以就發展居家醫療。

柯表示，台北雖然是首善之都，但是那些4、5樓的公寓如果沒有電梯跟偏鄉差不多，臥病的老人要看病很麻煩，所以聯合醫院就整合出「居家醫療流程」，包含電子病例怎麼處理、怎麼開藥，還有因為不可能把電腦斷層帶去，所以要發展簡單的超音波。

柯認為醫療有三個原則，在地化、國際化、產業化，他當年在念台大醫學系花了一半時間在念台灣沒有的疾病，這就沒有達到在地化，當醫生還是要解決我們每天面臨的疾病問題，所以醫療要在地化，第二要跟國際接軌，要達到國際水準，最後產業化，「我想醫療不應當倫為血汗事業」，能不能讓除了提供國人便宜有校的治療外，，也許有一天台灣可以輸出的不只是ICT是醫療產業，這是努力的目標。

北市聯合醫院總院長黃勝堅會後受訪表示，台北市立聯合醫院為了提供「無縫接軌的出院準備系統」，規劃從醫院到社區居家，透過團隊整合並銜接資訊系統人性化的全人照護，重視病人個別化需求，共同參與決策，結合長照中心、居家醫療、民間機構團體等轉介服務，預防病人、家屬及團隊受苦，有效運用社區資源，達到五權照護服務。