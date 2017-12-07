獲吳三連文學獎 「福爾摩沙詩哲」林亨泰喜慶93歲生日

彰化市長邱建富（左）和林亨泰等人在由林題字落款的彰化文學館前留下歷史性合影。（記者湯世名攝）

2017-12-07 12:58

〔記者湯世名／彰化報導〕2004年曾獲「第八屆國家文藝獎」殊榮的詩人林亨泰，今年再榮膺素有「台灣諾貝爾獎」之稱的「第40屆吳三連文學獎新詩類」最高榮譽，正巧彰化文學館早就在為他籌辦93歲的慶生會，此一堪稱雙喜臨門的盛會於今天登場，有「福爾摩沙詩哲」美譽的林亨泰說，期望台灣文學風氣從彰化出發，傳承文學香火，愈發興盛。

今天在彰化文學館前為林亨泰慶祝九三大壽，市長邱建富捎來一幅由嘉義大學教授曾金承寫下的「亨衢福壽產聲凌九秩，泰斗詩人頂笠跨雙言」賀聯，以示最高敬意。文學館也邀請吳晟、向陽、康原、莫渝等詩人出席為他慶生，凸顯大家對一代宗「詩」的極度尊敬。

慶生會中，眾人再次見證與重溫這份喜悅，正如林亨泰在笠詩社成立50週年所寫下那段話：「《笠》走過半世紀，對我而言雖然是盛年走向老朽，但對詩而言，卻是從壓抑到自由，根植本土而望向世界，唯一不變的是對詩想不懈的追求。」

學生時代曾受教於林亨泰的邱建富說，林亨泰的書桌上總是放著看書、閱報用的放大鏡，雖然行動有些不便，但閱讀的習慣依然不變，對文學的關心依然不減，更在2015年5月28日彰化文學館成立時，親手寫下「彰化文學館」，作為開館慶賀。