發燒話題》產婦親手接生照遭刪除 醫師難過：堅持正確衛教資訊

婦產科醫師林思宏最近在臉書上PO出一張新手媽媽「親自接生孩子」的照片，引起網路熱議。（圖擷取自林思宏Instagram）

2017-12-07 13:38

〔即時新聞／綜合報導〕婦產科醫師林思宏最近在臉書上PO出一張新手媽媽「親自接生孩子」的照片，引起網路熱議。但照片卻被當成是色情照刪除，讓他相當難過，林思宏說，其實生產本來就是自然的事，未來還是會繼續分享類似的故事，帶給大家震撼且具正確衛教的資訊。

據《三立新聞網》報導，林思宏表示，此張照片是由產婦的先生親手拍攝，是經由當事人親自修圖同意後才刊登在網路上。林思宏說，之所以會分享這張照片，就是想要告訴大家「生產是很自然的事情」，很多人害怕生產很痛，而不敢生小孩，但其實隨著醫療技術進步，生產已經可以很優雅，不會有想像中疼痛難耐，這名產婦就是使用無痛分娩，讓生產過程幾乎不痛，卻還是有生孩子的感覺。

對於照片被臉書刪除，林思宏指出，生產過程本來就是自然的事，況且該張照片沒有露點，卻被臉書告知違反社群守則，內容屬於「色情、暴力」被刪除。之前林思宏也放過孕育生命的胎盤，也是遭到臉書刪除，讓他非常無言。

林思宏說，不會因為照片被檢舉就改變PO文內容，雖然可能還是會被刪除，但仍堅持能帶給大家更多震撼且具正確衛教的資訊。