飯店提供場地 澎湖魔豆小舖快閃駐點服務

小朋友們與魔豆小舖成員，共同分享聯名商品的喜悅。（記者劉禹慶攝）

2017-12-07 12:56

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖庇護工場-魔豆小舖，首度獲得企業贊助冠名，今在澎湖縣身心障礙福利館舉行耶誕聯名商品發表會，命名為「聖誕福朋（豆）奏會」，主打雪花巧克力餅乾，由飯店大廚專業技術指導，即日起至12月19日開放預購。

由於現今社會不景氣，直接衝擊弱勢團體經營庇護商店，澎湖首間庇護工場-魔豆小舖，在財團法人澎湖縣照顧服務協會理事長李豫花積極奔走下，獲得澎湖福朋喜來登飯店企業回饋，除了支援專業主廚技術指導外，更提供飯店免費場地，讓魔豆小舖進駐快閃駐點販售服務，善盡企業回饋鄉里責任。

今日耶誕聯名商品發表會，理事長李豫花、馬公市代會主席陳永澎、福朋喜來登副董事長張翔閎、澎湖縣政府社會處、馬公市公所都派員與會，表達對於庇護工廠的支持，活動由明園幼稚園小朋友精彩舞蹈表演揭開序幕，隨後在主廚指導下，與會貴賓換上專業廚師服，體驗親手製作雪花巧克力餅乾。

魔豆小舖首次推出的聯名商品，分成耶誕點心盒、耶誕造型盒2種，售價原定為100元及120元，感恩回饋價則分別為80元、100元；張翔閎當場就各買100組、陳永澎也認購50組，連應邀表演的明園幼稚園也購買70組，以實際行動表達支持弱勢團體的決心，並希望達到拋磚引玉的效果，吸引更多人購買，訂購電話：（06）9276422魔豆工場、（06）9274992魔豆門市。

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