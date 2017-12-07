盼救回更多生命！ 林堉璘宏泰基金會捐 40部心肺復甦機

南部五縣市消防局獲公益信託林堉璘宏泰教育文化基金會捐贈四十部自動心肺甦機。（記者王俊忠攝）

2017-12-07 12:34

〔記者王俊忠／台南報導〕公益信託林堉璘宏泰教育文化基金會，今天捐贈四十部自動心肺復甦機（LUCAS）給台南等五縣市消防局，總市值三千二百萬元。南市消防局長李明峯表示，此次該局獲贈十五部心肺復甦機，會優先分配到偏遠地區消防分隊，強化偏鄉緊急救護能量。

林堉璘宏泰教育文化基金會於今天上午在台南市消防局把四十部自動心肺復甦機分贈給台南市消防局（十五部）、嘉義市消防局（二部）、高雄市消防局（十四部）、屏東縣消防局（八部）、澎湖縣消防局（一部），提供五縣市消防局救護人員在救護車到醫院前對患者的緊急救護使用。

南市消防局長李明峯指出，今年八月下旬，新市地區一名年輕產婦坐月子返家休養，在家突然失去生命跡象，新市分隊救護員獲報到場急救電擊並透過LUCAS持續按壓產婦心臟，送醫治療與休養後，患者已康復出院，顯示LUCAS對緊急救護的重要性。

李明峯並說，南市目前有五十三個消防分隊，該局已有二十部自動心肺復甦機，加上此次獲贈十五部，全市增加到三十五部，未來會持續編列預算購置或希望社會善心人士、單位團體愛心捐贈，目標是五十三個分隊至少都有一部配置在救護車上協助急救。

林堉璘宏泰教育文化基金會諮詢委員張志明表示，林堉璘於一０四年創辦公益信託林堉璘宏泰教育文化基金會，兩年多來在教育、醫療研究、急難救助等方面，包括新北市八仙塵爆、一０五年二０六台南震災在內，陸續捐贈近四億元台幣；也希望此次捐贈的LUCAS能成為救護現場一雙拉回更多生命的手。

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