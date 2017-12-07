製糖工場污染鳳山溪 環保局重罰並勒令停工

2017-12-07 12:36

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市鳳山溪近來變黑又傳出惡臭，市府環保局查獲鳳山溪上游油福製糖工廠偷排，未領有廢（污）水排放許可證，排放未經處理的製糖廢水，當場要求業者停止排放，依違反水污法舉發，後續將納入水質超過放流水標準的倍數核計，開罰6萬至2000萬元，並勒令停工。

環保局表示，油福公司從事製糖業，廠內共有3個生產製程，分別生產冰糖、紅糖及冬瓜糖磚，每日生產作業時間自早上8時至下午5時15分，以二重鍋用生產製造，每個二重鍋每次作業約2個小時。

環保局指出，公司作業完成即需清洗1次，每天作業4次，每個二重鍋容量約2噸，所產生的清洗廢水，直接利用廠房後方水溝，未經任何處理，直接排入鳳山溪，污染鳳山溪。

另該公司生產製程所產生冷卻水，也未經任何處理排入鳳山溪，環保局採集該公司排放廢水，進行檢驗分析，倘有超過放流水標準，將再依違反水污染防治法第7條規定予以舉發。

由於該公司屬水污法的製糖業，未依規定領有廢污水排放許可證，後續將納入水質超過放流水標準的倍數核計，裁處6萬至2000萬元罰鍰，並勒令停工。

環保局表示，由於含糖廢水含高有機碳，會增加水中的有機負荷，增加水中溶氧的消耗，致鳳山溪缺氧而發臭，中游河段也傳出有異味，將持續加強稽查上游列管事業，也擴大巡查非列管事業，以確保鳳山溪水質。