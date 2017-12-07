鬆餅雷射塗鴉機、3D VR 掌上拍 資訊月新創團隊展創意

2017-12-07 11:28

〔記者陳炳宏／台北報導〕資訊月就是要看新科技展創意，在美國募資平台Kickstarter創下3分鐘達標紀錄的Cubiio掌上型雷雕機，以及全球首款掌上型3D攝錄影機，都在台北資訊月世貿一館展出，Cubiio研發團隊表示，原本只是設定在名片、軟木塞紙、或木頭湯匙上做雷射雕刻的掌上型雕刻機，卻有人想買來在鬆餅上做塗鴉，而愛拍光電的掌上3D攝影機，也讓愛直播的網紅，在家就能拍拍出最特別的3D VR直播，充分符合今年「用科技實現夢想」的主題。

由交大教授及畢業校友所組成的Cubiio團隊，基於想推廣人人都能做雷雕展創意的理念，將原本傳統工業用的20萬元等級雷射雕刻機，縮小成5立方公分、150公克的小方塊中，且透過手機即可開工蝕刻，售價台幣1萬出頭，今年8月在美國募資平台Kickstater上架，僅3分鐘就募到2.5萬美元目標，最後更募到137萬美元，加上是indiegogo ，總共募到144萬美元（台幣4320萬元）。

團隊成員陳正龍表示，Cubiio所有的設計、製作過程都是在台灣完成，並經過多次的改版，本週已經開始出貨，並在PCHOME上接受預購，而網友想像力無限，有人打算在鬆餅、水果上蝕刻圖案，甚至在海苔上刻上各種圖案，相較於卡通圖樣鬆餅機，雷射雕刻透過手機即可隨時變化圖樣更勝一籌。

另一新創團隊「愛拍光電」則展出世界首款量產的掌上型雙鏡頭3D掌上型攝錄影機，也在Kickstater募到8萬美元，提供網紅3D直播工具，配合手持穩定器，讓網紅直播也能透過VR 3D瀏覽，含穩定器整套售價不到8000元，堪稱最俗的3D直播利器。

而今年網通廠友訊科技展出明年要參加CES美國消費電子展的新品，而國內觸控、名片掃描大廠也推出360度環境攝影機。

友訊科技（2332）表示，現場除了展售專為大坪數跨樓層而設計的COVR 全覆蓋家用Wi-Fi漫遊無線基地台外，另外展出2018年趨勢新品，其中802.11ax無線分享器，可同時提供5G與2.4G頻段，訊號更寬、速度更快。

而隨著家居監控市場擴大，友訊也展出4G LTE無線網路攝影機，可將安全監控帶著走，甚至智慧插座也會將在明年開賣。

根據市調單位IDC調查，今年第二季，全台無線網路設備市佔率，前三名分別是友訊科技、華碩（2357）、與合勤（3704），其中友訊市佔率達32.5%。

相較於入門網通產品價格大幅滑落，看準高階大坪數豪宅市場需求，網通廠力推高單價產品，合勤科技的Multy X AC3000三頻無線分享器，華碩AC5300三頻Gigabit電競專用無線路由器，都強調大坪數、甚至支援Amazon Alexa語音助理。

而強調產品含括能說、讀、聽、寫、看等各種功能的蒙恬科技，資訊月則推出360度環景攝影機，但重點則是在360照片專屬的線上編輯器，不用額外安裝軟體，即可打造出類似Google室內導航的線上導覽影音。