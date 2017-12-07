法航明年4/16復飛台北－巴黎航線 每週飛航3班

2017-12-07 11:04

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕外籍航空近來紛紛重返台灣市場，繼加拿大航空今年6月復飛台灣後，法國航空也於官網宣布將重返台灣，復飛台北－巴黎航線。台灣與法國航約，雙方每週可各飛7班，台灣目前由長榮航空飛航；法航預計明年4月16日開航，每週飛航3班。民航局表示，法航已經提出申請，已於本週核准法航復飛台北的航線證書，法航已經在台售票。

法航曾於民國83年以亞洲法國航空，經營台北－巴黎航線，因面對長榮航空的競爭，開航3年後隨即退出台灣市場，僅餘每週1班貨機經營台灣－巴黎間的貨運航線。

法航台北航線規劃由波音777-200ER執飛，可搭載280名旅客，當中有40個商務艙座位、24個豪華經濟艙座位、216個經濟艙座位。根據法航官網班表，AF557航班台北時間10點25分起飛，當地時間晚間6點20分抵達巴黎；返程AF552航班當地時間下午1點35分起飛，台灣時間上午8點15分抵達。

中華航空甫復飛倫敦航線，華航董事長何煖軒日前更說，巴黎是未來拓展航網的重點，明年會先與法國航空，在台灣－巴黎航線上共用班號。民航局表示，要共用班號原則上是航空公司本身要有航權，但因跟法國簽的航約有點特殊，華航的確可以跟法航共用班號，長榮航空也了解這個情況。