重生「添丁」、「瘦身」... 南投老樹健檢驚喜連連

南投市新興社區「樟樹公」，樹身中空問題已填補改善，老樹顯得綠意盎然。（記者謝介裕攝）

2017-12-07 10:42

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市新興社區「樟樹公」，經治療後，不但恢復健康，且根部附近還長出多株新苗木，別具「生生不息」之意；名間鄉「千年柯仔公」，樹身有一半被「截枝」醫治，如今高度不變，但胸徑少了0.28公尺，也算是另類「瘦身有成」，2樹都因颱風受創生病，如今重獲新生，使得南投縣「老樹健康檢查」計畫，更具生態教育意義。

南投縣目前列管的老樹總共有101棵，縣府從去年迄今年11月止，展開為期1年的健檢計畫，除就老樹身高、體型等各項資料重新丈量建檔以外，也將附生、寄生植物剷除，還給老樹更多存活空間，則是該計畫一大特色，使得老樹更顯得「老當益壯」，其中，又以「樟樹公」、「千年柯仔公」2棵老樹最受人注目。

縣府農業處指出，名間「千年柯仔公」是縣內唯一列管的殼斗科老樹，因早期柯樹都生長在台灣低海拔的平原和丘陵，隨著人為開發，建築物林立，未被砍除存活在社區的柯樹，可說是少之又少，該老樹受創後，呈奄奄一息，經搶救、醫治、重生後，原先約15公尺的高度不變，但胸徑則少了0.28公尺，僅剩1公尺左右。

至於南投新興社區「樟樹公」，樹齡逾600年，高約56公尺、胸圍9.6公尺，除了因颱風枝幹受損外，還有病蟲害問題，可說是「內憂外患」，但在縣府與福田樹木保育基金會悉心照顧下，近來還被發現周邊還長出數株高度都已超過1公尺的新苗木，也是樟樹公100百年來首見誕生的下一代，除了代表老樹恢復生機以外，更意味「一代傳一代」庇佑地方，令人嘖嘖稱奇﹗

縣府農業處長陳瑞慶說，南投縣樹木保育自治條例明文規範，樹木胸高直徑達1公尺或胸圍3公尺以上、樹齡達50年以上、特殊或具有區域代表性的樹木，符合上述條件之一的樹木，都可列為老樹，目前列管的老樹以樟樹、榕樹、茄苳居多，也盼藉此健檢工作，喚起社會各界珍惜得之不易的老樹資源。

南投市新興社區「樟樹公」，根部附近長出數株新苗木，別具「生生不息」之意。（記者謝介裕攝）

南投縣名間鄉「千年柯仔公」老樹，因颱風豪雨肆虐造成一半樹身斷裂，縣府與新北市福田樹木保育基金會合作將老樹救活。（記者謝介裕攝）

南投縣名間鄉「千年柯仔公」老樹，因颱風豪雨肆虐，造成左半部枝幹被「截枝」，較右半部枝幹矮了一大截。（記者謝介裕攝）