網路瘋傳禮讓老太太先結帳 竟與1千萬元擦身而過？

2017-12-07 09:43

〔記者湯世名／彰化報導〕就差1號？今年9、10月統一發票已於日前開獎，特別獎號碼是26638985，不料，最近網路瘋傳一張照片，是在小七購買10元物品結帳的發票，竟與特別獎差了1個號碼，PO出照片的葉姓民眾KUSO說，他是為了要敬老尊賢，特別讓給1名老太太插隊先結帳，現在他後悔了！

這名葉姓民眾在臉書上PO說，「9月5日中午12時25分左右，去小七買報紙，因為要敬老尊賢，特別給一位老太太插隊先結帳…，現在我後悔了，…XD！」這張照片PO出後，引發網友熱烈討論並瘋傳，有網友說：「真的還是假的？差1號，差了1000萬元。」人在做天在看，老天不會虧待的。還有網友說，錢乃身外之物，該來的總會來。有更多網友直呼：「有股衝動想去找那位老太太。」

葉姓民眾今天現身說，其實這張照片是他從別處連結而來，他根本不是這張發票的主人，對於發票上的資料真假，他也無從判斷或評論，但國外確實有這種類似案例。

2013年美國威力球獨得彩金5.9億美金得主，是1位佛羅里達州的84歲老奶奶，扣稅之後，她大約還能獨領2.78億美元，也就是83億元台幣。她現身領彩金的時候回憶當天買彩券情形，提到排在她前面的人，還讓她插隊先買彩券，才有這個機會。