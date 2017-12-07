12/07 各報重點新聞一覽

2017-12-07 06:21

自由時報

高市議會決議 秋冬空污 學校禁辦運動會

全台首例！高雄市秋冬空氣品質差，恐危及學生健康，高雄市議會昨通過決議，要求各級學校從明年起，不得在秋冬十二月至二月空污嚴重時舉辦運動會，以維護學生健康。

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超額僱用逾4倍身障者 暖心老闆 百萬無息借員工

暖心老闆！台南市璨揚企業負責人黃文献出身清苦，白手起家創業有成，因為知道窮人的苦，不僅超額進用廿一名身心障礙員工，還掏錢幫兩名向地下錢莊借錢的員工還債一至三百萬元，甚至建立「員工無息貸款制度」，黃文献昨獲得勞動部勞動力發展署雲嘉南分署特優廠商表揚。

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神秘外資連續賣超味全95天 傳頂新籌錢 接手上海大樓

味全擺脫「滅頂」事件衝擊，已終結連十季虧損轉為盈餘，卻有神秘外資連續九十五天大賣味全股票，累計賣超張數達二萬二九九七張，套現逾四．四億元，加上頂新集團出售台北一○一約三十七．二％股權傳已進入倒數；市場點名該神秘外資來自頂新二董魏應交，由他主導集團積極變現籌錢，接手永豐餘何家與三寶集團的中國上海「一七八八國際中心」資產。

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蘋果日報

宣戰 雙北嗆拆29萬違建

違建真害命！違建大火連續燒，近2周內，光雙北市至少有10人因密集隔間違建火警喪命，新北市府日前展開大動作，強拆一棟2層樓加蓋成6層樓、隔成158間房分租的離譜違建，強調明起全面執行頂加分租套房拆除。台北市長柯文哲昨也表示，考慮拿掉前市長陳水扁下的「違建特赦令」，涉及公安的大型違建，不論是既存違建或是新違建，都要依法處置。目前雙北共有29萬戶列管違建，若不改善，恐將面臨拆除命運。

政院保證不會「去中正名」

立法院前天完成《促轉條例》立法，明定行政院設促轉會，規劃清除威權象徵等事宜。因前總統蔣中正是條例威權時期統治者，全台目前有244條「中正路」，30校以「中正」為名，印有其肖像的硬幣更有127億枚，官員說，去除這些名字、肖像的經費難估計。政院則強調絕無換路名、校名、鈔幣等事。

聯合報

2樓疊成6樓超離譜違建...這4類違建 內政部列重點拆

違建隔間屢釀火災慘劇，全台又高喊拆違建，真能法到弊除？雙北接連發生違建大火，造成多人死傷，內政部營建署主任秘書陳貞蓉昨天表示，建議地方政府透過多重通報管道，並針對高密度居住使用等四種類型建築優先拆除；此外，內政部將研擬修正建築法，賦予違建戶自行回復原狀的義務及罰鍰規定，且不改正得連續罰，預計明年提出草案。

時代風雲人物 得獎的是...打破沉默的性侵受害者

美國「時代」雜誌六日公布「年度風雲人物」是「打破沉默的性侵受害者群」（The Silence Breakers）。由推特主題標籤#MeToo（我也是）引領，隱忍多年的性侵犯及性騷擾受害者終於打破沉默，指認有權有勢的加害者，爭取遲來的正義。

中國時報

承認耶路撒冷為以都！川普挑釁穆斯林 巴勒斯坦憤怒三日

美國總統川普於美東時間6日下午1時（台灣時間7日凌晨2時）宣布，承認耶路撒冷為以色列首都，並將把美國駐以國大使館遷至耶路撒冷。這一決定立即遭到所有中東國家（以色列除外）的反對，美國長年推動的以巴和平進程瀕臨瓦解。

孫繼正痛批黃國昌跳票王

立委黃國昌罷免案公辦電視說明會6日登場，提案人、安定力量聯盟主席孫繼正與黃國昌針鋒相對，孫痛批黃，至今未對推動同性婚姻、毒品除罪化等政策道歉，說要跟選民溝通，實際卻放鴿子，說一套做一套；黃則強烈否認，並反控對方抹黑。孫繼正會後認為，黃未針對疑問回答，整體表現是「50分不及格」。