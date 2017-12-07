靜思堂未繳地價稅 慈濟被追稅近千萬

2017-12-07 00:07

〔記者吳政峰／台北報導〕慈濟基金會在新北中和一處土地從事資源回收，獲准免徵地價稅，後來改建成「靜思堂」大樓，其中4層樓未裝潢，空間閒置，105年被新北市政府稅捐稽徵處認定不符免稅規定，要求補稅近千萬元；慈濟主張，是依市府城鄉發展局建議，申請全區變更社福專區後才要裝潢，提告抗稅；但法院指出，樓層閒置確已不符減免地價稅意旨「促進土地利用」，判慈濟敗訴。

該處原為資源回收場鐵皮屋，93年核准免徵地價稅，97年改建成地下1層、地上9層的靜思堂，100年竣工並領取使用執照，新北市府直到104年辦理地籍稅及使用清查，才發現靜思堂1樓租給互愛公司經營靜思書軒，4、6、7、8樓空置，不符合土地稅減免規則第8條，隔年命其補繳稅金957萬208元。

慈濟不滿，指城鄉發展局102年8月會勘後，認為建物所在地是「乙種工業區」，建議依「都市計畫法」申請全區變更為社會福利專用區後，再進行裝潢，以符合土地專用原則及使用目的。

慈濟主張，因為城鄉發展局的行政指導，原本的4層樓的裝修規劃才會暫停，沒想到竟被追稅，違反信賴保護原則。

承審的台北高等行政法院合議庭表示，當年資源回收廠是因為土地稅法第6條「慈善或公益事業等所使用之土地，得適當減免稅金」，但改建後成為集會所及研習場地，已與當初免稅條件不符。

合議庭認為，靜思堂100年竣工，城鄉發展局102年才建議慈濟申請變更成社福專區，期間已閒置兩年，慈濟卻說因為城鄉發展局要求才停止裝潢，不可採信。

合議庭指出，減免地價稅是為了「發展經濟，促進土地利用，增進社會福利」，但空間閒置無法達到此目的，判慈濟應補繳稅金差額；全案可上訴。