八卦山新亮點！ 民族新村明年變身共融式遊戲公園

2017-12-06 23:46

〔記者劉曉欣／彰化報導〕再現八卦山風華！八卦山大佛區後方民族新村眷村已完成拆遷，即將闢建為主題綠地公園，打造最新亮點，彰化縣城市暨觀光發展處長馬英傑說，將串連八卦山文學、天空步道及新舊景點，讓八卦山成為觀光休閒好去處！

馬英傑說，民族新村年是眷村，由於地目是公園預定地，無法改建，眷戶已遷移到新建的眷村國宅，原有眷舍都已拆除，目前用地作為天空步道停車場。

他說，民族新村佔地約2公頃，土地已完成撥用，也已爭取到1400萬元規劃建設經費，預計明年3月完成規劃設計、明年底前完工，導入全新設計理念，以親子都能夠共同使用為目標，開創彰化縣公園的新紀元。

除了創造新亮點的公園綠地，馬英傑說，八卦山是全國知名景點，八卦山大佛更是彰化地標，不乏新舊景點與步道，但有待串連、整合與活化，才能讓外地遊客覺得好玩、好逛與有趣，也是縣民休閒好去處。

馬英傑指出，八卦山天空步道免費開放以來，迄今仍深受團體旅客喜愛，出口就是綠色營地，擁有豐富蝴蝶生態；文學步道則是沿途介紹彰化在地文學家作品與彰化文學史，其中也包括「台灣新文學」之父賴和的作品，賴和詩牆也搬到文學步道上方。所光這兩條步道，就充滿人文自然風情，只是需要導覽與整合包裝。

縣議員林世賢說，他近來推動特色公園，以共融式遊戲場取代現有罐頭遊戲器材，不分大人小孩與任何族群都可玩樂與遊戲，期待民族新村新闢公園，能夠成為彰化縣共融式遊戲場的領頭羊。