第三代「精靈寶可夢」釋出新功能 玩家集體暴動啦！

第三代寶可夢將推出天氣同步功能，讓玩家有更豐富的遊戲體驗。（圖擷自Pokémon GO官網）

2017-12-06 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕「Pokémon GO」開發團隊今（6）日釋出最新消息，超過50隻來自豐緣地區的寶可夢將在本週週末加入，此外還將新增「天氣同步功能」，讓訓練家能有全新的遊戲體驗，不少網友看到後集體暴動，齊呼「太讚啦！」。

精靈寶可夢是許多大小玩家的童年回憶，不少網友兒時目標就是要成為「神奇寶貝大師」，而隨著遊戲逐漸升級，「Pokémon GO」團隊釋出最新消息表示：「木守宮、火稚雞、水躍魚等超過50隻來自豐緣地區的寶可夢將在本週週末加入Pokémon GO。而且，在接下來的這幾週裡，更多豐緣地區的寶可夢將陸續加入，敬請期待！」

此外第三代還將新增「天氣同步功能」，而天氣型態也會影響寶可夢出現的屬性與機率，能帶給玩家更多體驗與樂趣。

玩家們集體在PTT暴動，留言表示：「滑起來滑起來」、「真的有感，晚上就出幽靈系，早上下雨，不是水邊也一堆蝌蚪」、「夭壽耗電模式週末也要啟動了嗎！！」、「寒流來襲的時候可以期待冰系大發生嗎」、「南部火系傷害要起飛了嗎！！」、「這幾天趕緊來存個鳳梨，鐵啞鈴、拉魯拉斯必用」。