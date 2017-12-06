入夜高屏空品仍不佳 14測站紅、橘色警示

圖為晚間遠眺出現橘色警示的高雄左營區夜空。（記者黃志源攝）

2017-12-06 22:58

〔記者黃志源／高雄報導〕白天高屏空氣品質不佳，幾乎全部監測站都出現橘色或紅色警示，直至深夜仍未改善，2地共15監測站中，有14站達到警示，其中高雄有3站出現「對所有族群不健康」的紅色警示。

據今晚10點環署空氣品質監測網資料，高雄12監測站全數「淪陷」，都出現警示，其中楠梓、鳳山、橋頭3監測站達到「對所有族群不健康」的紅色警示，其餘都為橘色警示。屏東3監測站，除恆春為良好等級外，另2站則是橘色警示