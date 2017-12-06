武陵高中音樂班 5人首戰國際賽全拿獎

2017-12-06 21:30

［記者陳昀／桃園報導］武陵高中音樂班長期推動音樂人才培訓，月初有5名學生初次參加國際賽，全在美國明日之星國際鋼琴大賽拿到獎項，其中2人更拿下唯一2項特別獎，是在同一國際比賽最多學生獲獎紀錄。

武陵高中特教組長、音樂班指導教師林怡君說，美國明日之星國際大賽，是由知名的蕭邦國際鋼琴比賽總監Dr. Krystian Tkaczewski創辦，目標挖掘鋼琴界明日之星，獲選者可受邀參加美國各知名音樂節、大師班及演出，今年由駐校藝術家陳毓襄負責培訓，一舉拿下佳績。

陳毓襄表示，這項比賽特別的是只需寄送演奏影片即可參賽，因此競逐者眾，有來自18國、100多人報名，算是國際比賽的入門，也能作為其他國際賽事的「門票」。

學生吳彥妮、陳韻琳不但抱回銀獎，還分別拿下最具天賦獎與最佳巴哈演奏詮釋獎，陳為鈞拿到銅獎，林瑜訢和張喻翔則獲得優勝。

「獲獎時根本忘了自己有參賽！」吳彥妮說，因為寄件後隔一個月公布成績，得知獲獎時嚇了一大跳。陳韻琳說，除了彈奏技巧外，也在意整體呈現的情境，一首20分鐘的曲目，重複錄了4、5遍才滿意。

「練琴時數換電動時數！」臉上堆滿大男孩笑容的陳維鈞說，小時候媽媽以打電動為誘因鼓勵他練鋼琴，他現在聽一、二次就能背起曲目。

另外，顏冠豪赴歐參加奧古斯都多布魯斯基國際青年小提琴大賽，抱回銅獎；蔡雨頻則憑藉小提琴拿下吉納斯特拉國際音樂大賽首獎。

顏冠豪、蔡雨頻都表示，因為不想服輸、好勝心，看到更強的選手就會更努力準備，每天都花5、6小時練琴，顏冠豪說，最感謝就是恩師陳沁紅的悉心指導。