2萬去墾丁還是沖繩？ 神人反串分析網友推爆

網友在PTT上反串分析「沖繩缺點」，要大家都去墾丁。圖為沖繩浮潛照。（擷取自Be.Okinawa）

2017-12-06 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕日前有網友在PTT上發問「2萬去墾丁還是沖繩？」，掀起熱烈討論，一位鄉民跳出來回文分析各種「沖繩的缺點」，呼籲大家拜託都去墾丁，讓廣大網友推爆。

這位神人鄉民提出7大分析來解釋為何要大家去墾丁，分別有「逛街」「古蹟」「美食」「交通」「住宿」「浮潛」以及「宗教景點」。他還說自己今年8月時到沖繩玩了10天，還奉勸大家不要傻傻的吹捧沖繩到底有多好了！

網友表示，沖繩店家太多，藥妝店商品又超便宜，「沒去住個十天半個月怎麼逛得完？」，反過來看墾丁大街，商品同質性高，而且一個晚上就能逛完；提到古蹟，這位網友「不滿」的表示，「逛街都沒時間了，首里城、齋場御嶽、玉陵、今歸仁城跡等，這麼多古蹟怎麼跑？」；美食也是太多選擇，這麼多讓人垂涎三尺的餐館小吃，真的有夠難抉擇，而墾丁相比之下就「簡單多了，絕對不用猶豫太久！」

另外他還提到了一點讓大批網友暴動，他表示那次沖繩行程到藍洞體驗浮潛，「當場就看到日本妹在停車場大辣辣地脫下潛水防寒衣，直接秀出她的比基尼，如此傷風敗俗的行為，拜託大家一定要避而遠之！」針對這一點，他大力呼籲網友：「拜託大家都去墾丁玩，沖繩我去就好！」

原來整篇文章根本就是稱讚沖繩的反串文阿！不少網友笑推「當著男人的面脫衣服，不可取（請問藍洞怎麼走？）」「這肯定要推了，大家請愛墾丁！沖繩機票別搶謝謝！」「大家請愛墾丁，不然沖繩機票很難搶。」「這種傷風敗俗的事我不能無視，現在就幫我訂好機票！」

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