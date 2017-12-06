明冷氣團稍減弱晚上又來新一波 北部將轉濕冷

明日冷氣團稍減弱，氣溫略為回升，降雨方面因水氣仍偏多，除了北部、東半部仍有短暫雨之外，中南部地區也有局部短暫雨。（記者方賓照攝）

2017-12-06 20:53

〔即時新聞／綜合報導〕明（7）日冷氣團稍減弱，氣溫略為回升，降雨方面因水氣仍偏多，除了北部、東半部仍有短暫雨之外，中南部地區也有局部短暫雨。

據《中央氣象局》預報，氣溫方面，北部、宜蘭高溫會略回到19到20度，中南部也回到23到27度，花東約22到25度，北部仍偏涼，中南部舒適，但是清晨跟夜間各地低溫仍只有16到18度，早晚仍偏冷，另外3000公尺以上高山仍有降雪機率。

據《天氣風險》指出，明日晚間另外一波冷空氣將再度南下，週五、六是這波降溫最明顯時期，有機會比這兩天再降1度，來到12度的低溫，尤其北部水氣增多，轉為偏溼冷，感受上會特別明顯，過去幾天的偶飄雨的現象將轉為偶陣雨，而且迎風面的雨勢將會增多。

提醒大家，明晚起東北風增強，中部以北、東半部及恆春半島沿海空曠地區及外島將有8到9級的強陣風，海邊的浪也將增大，明天北部、東半部沿海有長浪發生的機率，前往海邊活動或從事海上作業請注意安全。

空氣品質方面，明日中部以南擴散條件較差，金門及高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），馬祖及雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

北部、宜蘭高溫會略回到19到20度，中南部也回到23到27度，花東約22到25度。（圖擷自中央氣象局）