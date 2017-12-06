高空冰晶為飛安隱憂 資深飛安專家分享管理經驗

專家指出，高空冰晶可能損害飛機發動機、危及飛安，不可不慎。（資料照，記者張忠義攝）

2017-12-06 20:01

〔記者劉力仁／台北報導〕「2017年亞太暨國籍航空飛安年會」今（6）日於民航局舉行，波音公司代表Mr.William Lawrence Hunt應邀演說，就近年航空業界關注高空冰晶對飛機發動機可能造成的損害及預防，駕駛員對於危害情況如何判斷及如何預防處理等提出說明，並以影片介紹跑道安全預防，提醒航空公司應加以重視，從系統面的安全管理、飛航組員操作安全訓練及航空器維護等全面性採取更嚴謹之管控防範措施，加強風險管理，預防各種危害飛安事件發生。

當飛機穿過雲層時，由於機身的溫度低於攝氏零度，雲中小水滴在碰到機身時凝結為冰並依附於飛機上，厚度可能達到數吋，除了增加飛機重量，消耗燃油，冰塊也改變飛機流線外形，增加空氣阻力，造成飛安隱憂。對於小型飛機，積冰可能導致油路閉塞，引擎完全失去動力。

2009年法國航空公司編號 447航班的空難報告指出，當時飛機速度感應器結冰，使飛機未能偵測空速，自動駕駛自動關閉，機員錯誤操作導致失速，導致飛機最終失速墜落大西洋，釀成全機228人喪生。

年會由中華民國台灣飛行安全基金會主辦，包括民航局等政府機關、軍方、航空公司及民間團體等代表，約150人參與。民航局長林國顯呼籲業者、民間團體與政府為飛安努力，堅持飛安零容忍理念，將每個可能發生危害的小問題都當大問題來處理，使航空安全威脅能降到最低。

會議也安排一場飛安策略座談，除由民航局各業務主管就「航空保安與危險物品」、「飛航服務安全管理」、「機場作業安全管理」及「場站設施安全管理」及「航空安全監理」等面向進行報告外，參與航空業者並於現場就所關切議題，包括無人機可能造成飛安風險及棚廠使用問題等提出建言與討論，不僅提供了民航業界與主管機關現場意見交流之機會，對促進我國飛安亦具有實質的意義。