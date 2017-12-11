天天吃好料》台南越南小吃 鮮蝦春捲狂吸客

真美越南小吃也是越南姑娘嫁來台灣後，用美食傳達對故鄉的懷念。（記者洪瑞琴攝）

2017-12-11 09:15

〔記者洪瑞琴／台南報導〕近年來東南亞新移民人口增加，也帶來一股越南菜異國風潮，百家爭鳴中，位在南市健康路的「真美越南小吃」，每天生鮮食材都是當天一早採買，店內才幾張桌子，用餐時間經常高朋滿座，招牌道地的涼拌春捲，透明粉皮看得見大隻整尾蝦包進裡面，很豪氣地告訴客人「不怕你不來 」！

負責掌廚的高梅貞是嫁來台灣10幾年的越南姑娘，之前在火鍋店、炸雞排店、越南料理餐廳服務，在別人家的店做工做久了，自然心生一股創業念頭，幸好老公支持她開店，店面雖不大，可是每道料理好吃得如店名「真美」，發揮越南菜特色偏酸辣又具「生、鮮、淡」，讓客人幽默形容「美食到口美到冒泡」，十分開胃，店家不到半年，台灣在地或是越南家鄉朋友口耳相傳來報到。

越南菜少不了檸檬汁提味，這店家誠意十足，店內佐料台準備整瓶檸檬原汁與檸檬片供客人自取，想要酸味重些，隨喜愛自己添加；即使檸檬有時候不便宜，店家也捨得擺放。

越南菜雖說酸甜辣涼拌出名，湯類海鮮牛肉、順化牛肉等庶民料理，湯底可也是要費盡功夫。高梅貞表示，大湯要加進甘蔗、雞骨、牛大骨等材料熬煮三四個小時，一點都不能馬虎，若少了幾樣，味道可能就因此走失。

為了張羅小吃店生意，高梅貞忙進忙出，幸好有個好姐妹李金芝會在周末假日來店裡幫忙，繁忙的背後，有著「人在異鄉，生活動力來自打拼」不足為外人道的辛酸，平日她要在工廠上班，下班後路邊擺攤，假日又兼差，做多份工作，就為了扛起養家養小孩責任。一間小店，包涵無數母愛。

樂觀的李金芝說，做的都是平時在越南庶民美食，得心應手稱不上，沾醬，比較費功夫的是開店前備料，當天現，維持品質。

常客之一王先生推薦涼拌木瓜鮮蝦，清淡爽口，跟別家比起來很不一樣。

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